ابتكارات في «ويتيكس» لخفض رواسب الصرف الصحي

المصدر: دبي - البيان

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تشارك شركة «نيوليسي» في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» وتعرض الشركة عبر منصتها B12 في القاعة رقم «6» أبرز تقنياتها. حيث تمتاز تقنيات الشركة التي تم تطويرها منذ نحو 10 سنوات وحصلت على براءة اختراع في 38 بلداً، بخفض أكثر من 70% من رواسب الصرف الصحي، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الحيوي.

ويمكن الاستفادة من تقنية «نيوليسي» في محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية والصناعية. وتمتاز التقنية بتخفيف المخاطر وتقليل تكاليف العمليات التشغيلية.

وقال إدواردو ريشيو الرئيس التنفيذي للشركة: تستهدف حلول شركة «نيوليسي» المتخصصة بالمياه النظيفة والطاقة الخضراء، مالكي ومشغلي محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

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