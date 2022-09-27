«قمة الاقتصاد الأخضر» تنطلق غداً بمشاركة نخبة من قادة العمل المناخي في العالم

المصدر: وام

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تنطلق غدا الأربعاء فعاليات الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بمشاركة عدد كبير من أبرز قادة العمل المناخي والوزراء والمسؤولين في جميع قطاعات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من مختلف أنحاء العالم.

وتنظم القمة كلٌ من هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي تحت شعار "قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني" وتتزامن مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية الذي انطلق اليوم .

وأكد معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أهمية القمة هذا العام في ظل تنامي حضور منطقة الشرق الأوسط على أجندة الاستدامة العالمية حيث تستعد جمهورية مصر العربية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال العام الجاري والعام المقبل.

تركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 على أربعة محاور رئيسية: "الطاقة" و"التمويل" و"الأمن الغذائي" و"الشباب". وتتضمن فعاليات القمة جلسة وزارية تجمع أكثر من 25 وزيراً من حول العالم كما تشهد عقد المؤتمر الإقليمي للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 والذي يشارك فيه أكثر من 150 من الشباب من مختلف أنحاء المنطقة إضافة إلى 30 متحدثاً من الخبراء والمختصين وكبار الشخصيات. وستشهد فعاليات اليوم الثاني من القمة تكريم الفائزين في الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة تحت شعار "تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة".

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