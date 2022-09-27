«جي إم جي» تطلق في الإمارات ثاني أكبر منشأة مؤتمتة بالكامل في العالم لتصنيع ملح الهيمالايا الوردي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «جي إم جي»، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع العافية وبيع وتوزيع وتصنيع منتجات لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والأغذية والصحة، افتتاح ثاني أكبر منشآت العالم المؤتمتة بالكامل لتصنيع ملح الهيمالايا الوردي من حيث السعة الإنتاجية في الإمارات. وتنضوي المنشأة تحت قسم «جي إم جي للمنتجات الغذائية» التابع للشركة. وتبلغ السعة الإنتاجية للمنشأة، الواقعة في ميناء جبل علي بدبي، 70 ألف طن متري، كما يمكنها إنتاج 200 ألف كيلوغرام من ملح الهيمالايا الوردي عالي الجودة يومياً.

وبحسب شركة ماكسمايز ماركت ريسيرش، تم تقدير قيمة السوق العالمية لملح الهيمالايا الوردي بنحو 10.63 مليارات دولار في 2020. ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 4.2 % بين عامي 2021 و2027 لتقارب قيمتها 14.18 مليار دولار. وتلتزم «جي إم جي للمنتجات الغذائية» بدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ومبادرة «وادي تكنولوجيا الغذاء» من خلال تطوير منظومة شاملة تتضمن إنتاج الأغذية المستدامة بالاعتماد على التقنيات المبتكرة والإنتاج المحلي سريع الوتيرة. هذا وتعمل الشركة حالياً على بناء خطوط إنتاج متخصصة بالأعشاب والتوابل، والتي تسعى لاستكمالها بحلول الربع الأول 2023.

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «جي إم جي»: نفخر بافتتاح ثاني أكبر منشأة في العالم لتصنيع ملح الهيمالايا الوردي من حيث السعة الإنتاجية في الإمارات، كما نعمل على إطلاق أحدث علاماتنا التجارية باسم «سابورا»، وهذه ليست سوى البداية، إذ نسعى لإرساء معيار آخر لأنظمة تصنيع الأغذية في المنطقة. وسيساعد افتتاح المنشأة الجديدة في تهيئتنا للتوسع في الأسواق العالمية في المستقبل القريب.

وتنشط «جي إم جي للمنتجات الغذائية» بمجال تصنيع الأغذية وتطوير العلامات التجارية، لتعزز قيمة الاقتصاد الإماراتي عبر الإنتاج المحلي وتزويد العملاء بالمنتجات الطازجة والمغذية من خلال علامتين تجاريتين محليتين، هما «فارم فريش» و«كلاسيك»، إضافة إلى «سابورا». وبإضافة المنشأة الجديدة لتصنيع ملح الهيمالايا الوردي، باتت أعمال «جي إم جي» لإنتاج الأغذية تضم حالياً 6 من أحدث المصانع المدعومة بمطبخ ومختبر للأغذية. وتغطي هذه المرافق 6 خطوط إنتاج: اللحوم، والمأكولات البحرية، وملح الهيمالايا الوردي، والأعشاب والتوابل، واللحوم المبردة، وتقطيع وتتبيل اللحوم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز