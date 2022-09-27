"الإمارات العالمية للألمنيوم" تنظم حملة لتوظيف 50 من شباب الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

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نظمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية بأبوظبي، حملة توظيف في أبوظبي لجذب المزيد من الشباب الإماراتيين في الوظائف الفنية والتشغيلية .

وخلال الحملة ، تم اختيار أكثر من 50 مواطنا إماراتيا من المدرجين على قوائم الباحثين عن عمل بحسب قاعدة بيانات هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي للمشاركة في برنامج التدريب الوطني التي تقدمها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بعد إجراء مقابلات مع ممثلي الشركة. وسيخضع المرشحون الناجحون لتدريب مكثف في الشركة، بدءاً من نوفمبر 2022 ويستمر بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، اعتماداً على الوظيفة الفنية التي يسعون للحصول عليها.

وسيُوقّع المرشحون الناجحون عقود عمل قبل بدء التدريب في مركز التدريب الفني التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والذي يوفر برامج معتمدة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني. وبعد إكمال تدريبهم في المركز، سيتلقى المرشحون مزيداً من التدريب العملي في مواقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قبل بدء العمل في الوظائف التشغيلية في المصاهر ومحطات الطاقة التابعة للشركة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تلتزم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالاستثمار في مستقبل الدولة من خلال تطوير مهارات المواطنين الإماراتيين وتوطين الوظائف. ويسرنا التعاون مع هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي من أجل تحديد المرشحين المؤهلين لبرنامج التدريب الوطني التابع للشركة، وأتطلع إلى الترحيب بالدفعة الجديدة من الشباب الإماراتيين الموهوبين معنا".

وقالت إيمان القاسم، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نركز في الإمارات العالمية للألمنيوم على تعزيز مكانتنا كشركة تعتمد على المواهب ورائدة في جذب أصحاب المهارات في الدول التي تعمل فيها بحلول عام 2030. كما يسرني مشاركة أكثر من 400 من المرشحين الشباب في حملة التوظيف، ونتطلع إلى استقبال المرشحين الناجحين في الشركة وتعزيز مهاراتهم الفنية ومساعدتهم على التقدّم في حياتهم المهنية".

ووظفت الشركة أكثر من 100 مواطن إماراتي في العام الماضي، شارك 73 منهم في برامج تدريبية منفصلة، تضمنت برنامج التدريب الوطني في المصهر، الذي تقدمه الشركة برعاية هيئة الموارد البشرية في أبوظبي.

وتوفر الشركة برامج التدريب الوطني لتطوير مهارات الشباب الإماراتي للعمل في الوظائف التشغيلية في المصاهر والمنشآت الصناعية التابعة للشركة. وتخرج أكثر من 5,000 مواطن إماراتي من هذه البرامج منذ إطلاقها للمرة الأولى في العام 1982، وتابع العديد منهم حياتهم المهنية الناجحة بالشركة.

ويعمل حالياً نحو 1200 مواطن إماراتي في الشركة، فيما تقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 عاماً. وفي نهاية 2021، بلغ معدل التوطين في الشركة 40% تقريباً، فيما يعتبر أحد أعلى معدلات التوطين مقارنةً بأي شركة صناعية أُخرى، وذلك بعد توطين عدد كبير من الوظائف التشغيلية في قطاع الصناعات الثقيلة.

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