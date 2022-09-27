الإمارات تقدم مقترحات للتمويل المستدام ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت الإمارات مشاركتها في الاجتماع الرابع والأخير لمجموعة عمل التمويل المستدام للعام 2022 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين والذي عقد تحت رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين على مدى يومين في مدينة بالي الإندونيسية.

وناقش الاجتماع الصيغة النهائية لمخرجات مجموعة العمل لعام 2022، كما استعرض التقدم المحرز في خارطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين. وقدمت الدولة خلال الاجتماع بعض المقترحات المتعلقة بخارطة التمويل المستدام مثل التأكيد على ضرورة تقييم الآثار الناجمة عن المبادرات التي قدمتها المجموعة والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى أهمية تقييم الأعباء المالية المتطلبة لتمويل الانتقال إلى طاقة نظيفة للدول منخفضة الدخل.

وشاركت الإمارات بدراسة حالة عن جهود الدولة الرائدة والتقدم الذي أحرزته الجهات الرقابية المالية لبناء بيئة تنظيمية وتشريعية متكاملة للتمويل المستدام في الدولة، والذي يتماشى مع استراتيجية الدولة المتعلقة بالحياد المناخي 2050. كما استعرضت دولة الإمارات أولويات التحضير لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 العام المقبل.

ومثّلت ثريا الهاشمي مدير مشاريع في وزارة المالية دولة الإمارات في الاجتماع. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، وممثلو المنظمات الدولية، والشركاء التابعين للمجموعة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ناقش أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام التقدم المحرز في خارطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين، والخيارات المتاحة لتوسيع نطاق أدوات التمويل المستدام، والتوصيات اللازمة لتحسين التزامات المؤسسات المالية تجاه المرحلة الانتقالية.

كانت مجموعة عمل التمويل المستدام أنهت مراجعتها للوثائق ووافقت على تقديم التقارير للمصادقة عليها من قبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وذلك خلال اجتماعهم المقرر عقده يومي 12 و13 أكتوبر في واشنطن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز