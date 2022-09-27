تحالف "بيئة - جرين بلانيت" يوقع عقداً مع مدينة شرم الشيخ لإدارة النفايات لمدة 10 سنوات

المصدر: وام

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وقّع تحالف "بيئة – جرين بلانيت" مع مدينة شرم الشيخ الساحلية في جمهورية مصر العربية الشقيقة عقداً لإدارة النفايات لمدة عشر سنوات.

وتأتي تلك الخطوة في سياق دعم وتمكين محور الاستدامة في مصر قُبيل انطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ /Cop27/ الذي تستضيفه شرم الشيخ خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل.

شهد حفل توقيع العقد معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري حيث وقّعه كل من خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة " بيئة " والدكتور محمد أسعد رئيس مجلس إدارة شركة "جرين بلانيت" من جهة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء من جهة أخرى.

حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي الوزراء في مصر منهم معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية ومعالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومعالي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في جمهورية مصر العربية.. كما حضر الحفل وفد من سفارة الدولة بجمهورية مصر العربية و ممثل عن بلدية الشارقة إضافة الى وفد من مجموعة بيئة.

وسيعمل تحالف "بيئة – جرين بلانيت" على تطبيق حلول متكاملة لإدارة النفايات في المدينة وبما ينسجم مع خطط مصر البيئية ويحقق آمالها في معالجة آثار الانبعاثات الضارة ويعزز الاقتصاد الدائري كما سيعمل التحالف على رفع مستوى النظافة والاستدامة في المدينة العالمية والارتقاء بمستوى الخدمات وذلك عبر تطبيق مجموعة من أعلى المعايير العالمية منها تسخير التقنيات ضمن عمليات جمع النفايات وإعادة التدوير.

وسينشر التحالف مجموعة من حاويات النفايات المعززة برقاقات راديو لاسلكية وأسطول مركبات يعمل بنظام التتبع والمراقبة لرفع كفاءته إضافة إلى توظيف أمهر العمالة.

وسيتضمن العقد مدينة شرم الشيخ بما فيها محيط مركز المؤتمرات حيث يعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والمناطق السياحية والترفيهية بالمناطق الصحراوية والشاطئية.

وقال خالد الحريمل: "سعداء بتوقيع اتفاق الشراكة مع محافظة جنوب سيناء لإدارة النفايات في مدينة شرم الشيخ حيث سنعمل بالتعاون مع شركائنا "جرين بلانيت" على توفير أعلى مستويات النظافة للمدينة والحفاظ على طبيعتها وبيئاتها وفي الوقت ذاته الارتقاء بمستوى جودة حياة الأفراد والزوار ومع اقتراب موعد إقامة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ من الواجب دعم وتمكين الأشقاء في جمهورية مصر العربية على تنفيذ مبادرات الاستدامة ضمن رؤية مصر الواعدة 2030 وسنقوم بنشر مجموعة من التجهيزات والآليات والمعدات المتطورة لبدء العمليات بمهنية عالية وخلال السنوات العشر القادمة سنعمل وبالتعاون مع "جرين بلانيت" على النهوض بمستوى الاستدامة في المدينة و وضع استراتيجيات لتحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات ودعم الجهات الحكومية لتكون شرم الشيخ مدينة ذكية مستدامة تستشرف المستقبل" .

ولفت إلى أن التحالف سينظم مجموعة من الفعاليات التوعوية في المدينة الساحلية تستهدف مختلف شرائح المجتمع لترسيخ ثقافة إعادة التدوير والتخلص الآمن من النفايات وإعادة تدويرها بطريقة آمنة والاستفادة من البنية التحتية لإدارة النفايات.

من جهته قال الدكتور محمد أسعد : " متفائلون بالمستقبل ونتطلع بشغف للعمل مع محافظة جنوب سيناء وبقية المؤسسات المعنية بالشأن البيئي لتعزيز مستوى النظافة في مدينة شرم الشيخ الوجهة السياحية العالمية لتحافظ على ريادتها وجاذبيتها و سنطلق بالتعاون مع شركائنا في مجموعة " بيئة " حملة توعوية تستهدف سكان المدينة وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئات البحرية والصحراوية والمحميات إيماناً منا بأهمية الدور المجتمعي وأنه لا يقل أهمية عن دور المؤسسات الحكومية أو الخدمية الأخرى مع التأكيد على أن الآثار السلبية للتغير المناخي أصبحت واضحة وتطال جميع بلدان العالم وعلينا التكاتف للمساهمة في علاجها" .

وسيوفر تحالف "بيئة – جرين بلانيت" مجموعة واسعة من الخدمات للمجتمع لترسيخ تلك الممارسات ومنها خدمات إعادة تدوير زيت الطهي المستعمل والتي ستخفف الضغط على البنية التحتية الخاصة بأنابيب المجاري والتي عادة ما تتضرر بإلقاء مثل تلك المواد كما يمكن تحويل تلك المواد إلى وقود أخضر بديل.

ووفقاً للعقد المبرم فإن التحالف سينشر آليات إعادة تدوير زيت الطهي المستعمل في عدد من المناطق بالمدينة على أن يتم توزيع آلاف العبوات الخاصة على السكان لاستعمالها في جمع الزيت المستعمل ومن ثم وضعها في تلك الآليات والتي بالتبعية ستوفر لهم عبوات أخرى فارغة لإعادة استعمالها.

ويُعتبر العقد مع مدينة شرم الشيخ هو الثاني لمجموعة بيئة في جمهورية مصر العربية حيث وقعت المجموعة في عام 2020 عقداً مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تتولى بموجبه إدارة النفايات في العاصمة الإدارية الجديدة أحد أكبر المشروعات العمرانية في العالم مع خطط لتحويل 80% من النفايات بعيداً عن المكبات.

ويرسخ العقد الجديد مع مدينة شرم الشيخ مكانة مجموعة بيئة في جمهورية مصر العربية والمنطقة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في دولة الإمارات.

يشار إلى أن شركة "جرين بلانيت" تأسست لتواكب رؤيتا مصر 2030 و2050 خاصة محور معالجة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبري وإيجاد أفكار مبتكرة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة مع تقليل حجم الانبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ كما تقوم الشركة بالتجهيز والإعداد لمعالجة المخلفات الخطرة والصلبة وكذا المخلفات الإلكترونية.

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