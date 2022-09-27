للعام الرابع على التوالي: الإمارات أفضل دول العالم بالعلامة الكاملة في التحول الاقتصادي

المصدر: دبي- سيد صالح

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احتفظت الإمارات للعام الرابع على التوالي بتصنيفها كأفضل دول العالم في «التحول الاقتصادي»، أي الدول التي تنتقل من وضع اقتصادي إلى وضع أفضل ومعدلات نمو أعلى، وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر «أفضل دول العالم في 2022» الصادر صباح اليوم من شبكة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية.

وللعام الرابع على التوالي أيضاً، نالت الإمارات العلامة الكاملة في رصيدها على هذا المؤشر الفرعي، حيث بلغ رصيدها 100%.

واحتفظت الإمارات للعام الرابع على التوالي أيضاً بترتيبها الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تقدمت درجة في ترتيبها العالمي، حيث نالت المركز الــ 21 عالمياً في المؤشر العام لأفضل دول العالم. وحصلت الإمارات على رصيد اجمالي في المؤشر العام 70 نقطة، أي أنها ارتفعت 3.1 نقطة هذا العام، بالمقارنة مع رصيدها في إصدار العام الماضي من المؤشر، وهو 66.9 نقطة.

وتصدرت الإمارات إقليميا، وقفزت درجة في ترتيبها العالمي أيضاً في المؤشر الفرعي «أقوى دول العالم وأكثرها نفوذا في 2022»، حيث نالت هذا العام المركز التاسع، بالمقارنة مع المركز العاشر في إصدار العام الماضي.

ونالت الإمارات مراكز عالمية رائدة في عدة مؤشرات فرعية ضمن التصنيف. فقد حصلت على المركز الــ 14 عالمياً على مؤشر «النفوذ الثقافي»، الـ 18 عالمياً على مؤشر «أفضل دول العالم في ريادة الأعمال»، وهو أيضاً نفس تصنيفها في مؤشر «الدول الأكثر مرونة»، والــ 26 عالمياً على مؤشر «جودة الحياة».

وفيما يخص المؤشرات تحت الفرعية المندرجة ضمن المؤشر الفرعي «التحول الاقتصادي»، نالت الإمارات هذا العام العلامة الكاملة على المؤشر تحت الفرعي «التميز»، 94 درجة على المؤشر تحت الفرعي «الاختلاف عن الآخرين»، 89.2 درجة في «التفرد»، و96,8 درجة على مؤشر «الديناميكية».

ونالت الإمارات 90.9 درجة على المؤشر تحت الفرعي «النفوذ الاقتصادي»، المندرج تحت المؤشر الفرعي «أقوى دول العالم وأكثرها نفوذا في 2022».

وتفوقت الإمارات في المؤشر العام على النمسا، إيرلندا، لكسمبورغ، واليونان، والتي جاءت في التصنيف من الــ 22 إلى الــ 25، على التوالي. كما تفوقت الإمارات أيضاً على روسيا، الهند والبرازيل، التي جاءت جميعها خارج قائمة الــ 25 الأوائل.

وكانت صدارة المؤشر العام من نصيب سويسرا، تلتها ألمانيا، ثم كندا. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية، السويد، اليابان، وأستراليا، المملكة المتحدة، فرنسا، الدنمرك، نيوزيلندا، هولندا، النرويج، إيطاليا، فنلندا، اسبانيا، بلجيكا، سنغافورة، ثم كوريا الجنوبية في المراكز من الرابع إلى الـ 20، على التوالي.

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