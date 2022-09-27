الإمارات العالمية للألمنيوم تنضم لمبادرة «الريادة في الهيدروجين»

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، اتفاقية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، للانضمام إلى مبادرة الإمارات «الريادة في الهيدروجين»، وذلك من أجل استكشاف فرص التعاون بين الصناعات، وإجراء المزيد من البحث والتطوير في الاستخدامات المستقبلية للهيدروجين في إزالة الكربون.

وشهد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبد الله بن كلبان العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حفل التوقيع في موقع الطويلة التابع للشركة، حيث قام بالتوقيع المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، وعبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي للشركة.

ويمكن استخدام الهيدروجين بدلاً من الغاز الطبيعي في عمليات إنتاج البخار، وتشغيل التوربينات والأفران في مصاهر الشركة. وستعمل الإمارات العالمية للألمنيوم، بعد التوقيع على المبادرة مع الشركات الأخرى، على استكشاف الإمكانات التقنية والاقتصادية للهيدروجين في عمليات إنتاج الألمنيوم، إضافة إلى عمليات سلسلة التوريد المحلية للشركة.

خطوات راسخة

وقال سهيل المزروعي: تواصل الإمارات جهودها في اتخاذ خطوات راسخة للنهوض بقطاع الطاقة النظيفة، لا سيما طاقة الهيدروجين، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر المستدام، تماشياً مع الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتنفيذاً لـ «مشاريع الخمسين»، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.

وأضاف أن انضمام الشركة للمبادرة، يخلق نموذجاً جديداً للتعاون البنّاء في تعزيز مكانة طاقة الهيدروجين، بوصفها عاملاً حاسماً لإزالة الكربون من الصناعات التي يصعب تخفيفها. وتنظر الإمارات لطاقة الهيدروجين، كوقود واعد للمستقبل، وأحد الممكنات الرئيسة للوصول إلى الحياد المناخي ومستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وأوضح أن مثل هذا التعاون، يعزز مكانة الإمارات، كواحدة من أكثر دول العالم دعماً للطاقة النظيفة، وكذلك ريادتها في مجال الهيدروجين، وتعزز مساهمة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في تحقيق أهداف الدولة المناخية، وهي خطوة متقدمة في جعل الإمارات قوة مؤثرة في مجال الطاقة النظيفة، لا سيما الهيدروجين، بفضل ما تمتلكه من مقومات، تمكنها من قيادة التحوّل في قطاع الطاقة حول العالم.

وأكد أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لجميع شركائها، محلياً وإقليمياً وعالمياً، لتمكين وتطوير قطاع الطاقة النظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية، والتعاون البنّاء لتحقيق تطلعات الدولة في إحداث تغير إيجابي في قضية المناخ، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

تسريع العمل

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يُشكل استخدام الألمنيوم والاعتماد عليه، عاملاً أساسياً في إزالة الكربون في العديد من القطاعات الأخرى، في حين إزالة الكربون من عملية إنتاج الألمنيوم بحد ذاته تحدٍ كبير. ويعد استخدام الهيدروجين بدلاً من الغاز الطبيعي، جزءاً من الحل المحتمل، ونتطلع إلى تسريع عملنا في هذا المجال.

طموح

بانضمامها إلى المبادرة، ستصبح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عضواً في «ائتلاف أبوظبي للهيدروجين»، و«اللجنة الفنية الوطنية للهيدروجين»، التي أسستها وزارة الطاقة والبنية التحتية في عام 2020، لتقييم دور الهيدروجين في نقل الطاقة وإمكانية التصدير.

وتهدف جميع هذه المبادرات والبرامج، إلى تحقيق طموح الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، حيث تنفذ الدولة 7 مشاريع، تستهدف 25 % من حصة أسواق التصدير الرئيسة، بما فيها اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا والهند، إضافة إلى الأسواق التي تتمتع بإمكانات كبيرة في أوروبا وشرق آسيا.

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