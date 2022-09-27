«ضمان» تطلق صندوقاً للاستثمار بالطروحات الأولية

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت شركة «ضمان للاستثمار» إطلاق صندوق استثمار مشترك لتمكين المستثمرين المحترفين والمؤسساتيين من الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية الجديدة في الدولة وتحقيق عائدات أعلى مقارنة بمؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية. ومن المتوقع أن يستقطب الصندوق، الذي يخضع للتنظيم والرقابة من هيئة الأوراق المالية والسلع، اهتمام المستثمرين من مختلف أطياف المشهد المالي.

وقال شهاب قرقاش، رئيس مجلس إدارة «ضمان للاستثمار»: احتلت الشركة منذ تأسيسها مكانة مميزة في طرح المنتجات والخدمات التي توفر أفضل قيمة على المدى الطويل، ويمثل «صندوق ضمان الإمارات لأسهم القيمة»، الذي أطلقناه في 2001، والذي حقق عائدات تجاوزت 300% على مدار 5 أعوام أحد أبرز الأمثلة.

ويسرنا إطلاق هذا الصندوق الذي يوفر للمستثمرين فرصة للاستفادة من الزخم والحراك القوي الذي تشهده الأسواق المالية بالدولة خلال الفترة الحالية.

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