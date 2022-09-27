إطلاق المنطقة التجارية في «الجادة»

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلنت شركة «أراد»، إطلاق المنطقة التجارية المركزية من أراد، والذي ستحتضنه الجادة، أكبر وجهة متعددة الاستعمالات والأسرع نمواً في الإمارة، حيث تضم المنطقة في مجملها 4.3 ملايين قدم مربعة، من المساحات التجارية الفاخرة القابلة للتأجير، ضمن 40 مجمّعاً ذكياً للمكاتب والشركات.

ومن المتوقع أن تستوعب قرابة 20 ألف موظف وموظفة، من مختلف القطاعات، بما يواكب الطلب المتنامي على مجمّعات المال والأعمال الحديثة في الشارقة، ويلبي المتطلّبات المستقبلية للشركات والقوى العاملة في دولة الإمارات والمنطقة.

أبرز ما يميّز المنطقة التجاريّة المركزيّة من أراد، هو المحور الوسطي الأخضر، وهو عبارة عن غابة كثيفة من الأشجار التي تمتد عبر المنطقة، مع ممرات مظللة، ومسرح خارجي، والعديد من القطع الفنية، ومناطق الجلوس، ومساحات الأنشطة والتأمل المتناثرة في الأرجاء. وسيتم ري جميع المساحات الخضراء الداخلية والخارجية، باستخدام المياه المعاد تدويرها من محطة معالجة المياه الموجودة بالجادة.

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