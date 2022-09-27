موانئ أبوظبي: خدمة عالمية لشحن بضائع الصب الجافة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت «سفين فيدرز» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة إنفيكتوس للاستثمار لإطلاق خدمة عالمية جديدة لشحن بضائع الصب الجافة. وستقوم الشركتان بموجب الاتفاقية بشراء سفن عبر منشأة ذات أغراض خاصة (SPV)، مملوكة من قبل سفين فيدرز بحصة 85% وإنفيكتوس للاستثمار بحصة 15%.

كما ستقوم الشركتان بتأسيس مشروع مشترك لتشغيل هذه الخدمة، حيث تتوزع الملكية بين سفين فيدرز بحصة 51%، وإنفيكتوس للاستثمار 49%. ومن المقرر أن يخصص الجانبان 463 مليون درهم (126 مليون دولار) للاستثمار في السفن.

ويتوقع أن يتم خلال 6 أشهر توظيف 5 سفن من أحجام مختلفة لأغراض تقديم الخدمة اعتباراً من سبتمبر الجاري، مع وجود خطط نمو مستقبلية لضم سفن إضافية. وستعمل الشركة الجديدة ناقلاً في إطار أعمال تجارة بضائع الصب الجافة لشركة إنفيكتوس التي تشحن حالياً أكثر من 3 ملايين طن من البضائع سنوياً تشمل بشكل رئيسي القمح والحبوب.

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