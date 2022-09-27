أبوظبي تستهدف جذب 23 مليون زائر بحلول 2030

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أكد مبارك الشامسي مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، أمس، أن أبوظبي تستهدف جذب 23 مليون زائر عام 2030، وأوضح أن المكتب أطلق العديد من المبادرات، لتنشيط حجم سياحة الأعمال في إمارة أبوظبي، بتوقيع اتفاقيات مع شركاء استراتيجيين، على غرار شركة «ميرال» وغيرها، بهدف زيادة مساهمة قطاع سياحة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير برنامج «فرص أبوظبي»، الذي يدعم قطاع الأعمال.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» في منارة السعديات، بمشاركة عدد من خبراء سياحة الاجتماعات، والحوافز والمؤتمرات والمعارض من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

وأكد الشامسي – في تصريحات للصحافيين – أنه تم إطلاق الدورة الثانية من أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال، بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الدورة الأولى.

وأضاف أن أبوظبي لديها أجندة حافلة بالفعاليات على مدار العام، منها أسبوع أبوظبي للاستدامة، ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، وتشهد خلال الأشهر المقبلة، إطلاق معارض ومؤتمرات جديدة، مثل المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق، ومعرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا، وأسبوع الشرق الأوسط للبناء والتصميم، والكونغرس العالمي للإعلام، وقمة الابتكار في المركبات الكهربائية، مشيراً إلى أنه سوف يتم تنظيم 11 فعالية جديدة خلال العام الجاري، ونسعى إلى جذب 8 ملايين زائر خلالها.

وتابع الشامسي أن أبوظبي تمتلك بنية تحتية، ومنشآت ومرافق حديثة لاستضافة الفعاليات، إلى جانب باقة واسعة من التجارب الترفيهية والثقافية والمعالم السياحية والطبيعية والفنادق والمنتجعات الرائعة.

كما توفر الإمارة خيارات من الفنادق والمنتجعات، تناسب ميزانيات ومتطلبات أنشطة الحوافز والفعاليات، على اختلاف أنواعها، بدءاً من الفنادق الصغيرة إلى المنتجعات الشاطئية الفاخرة، موضحاً أن أبوظبي تعافت من تأثيرات الجائحة، ونجحت في تنظيم عشرات المعارض والفعاليات العالمية، خلال الفترة الماضية.

وقال الشامسي في تصريحات لـ «البيان»: أطلقنا «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال»، ليصبح منصة سنوية لتبادل الرؤى والخبرات والتواصل، وبحث سبل التطوير بين الخبراء والعاملين في مجال سياحة الاجتماعات، والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وتابع: يمنحنا الحدث فرصة تسليط الضوء على ما تمتلكه أبوظبي من بنية تحتية متكاملة، ومعالم طبيعية استثنائية، وتجارب ترفيهية وثقافية ملهمة، ودعوة الوفود والزوار لاكتشافها والاستمتاع بها، على اختلاف اهتماماتهم.

ودعا الشامسي منظمي الأعمال والوفود المشاركة والزوار، إلى استكشاف المعالم السياحية والثقافية والترفيهية والطبيعية الفريدة في العاصمة.

وشهد اليوم الأول 9 جلسات متنوعة، بمشاركة العديد من الخبراء ورواد القطاع ومنظمي المؤتمرات والمعارض المهنية، وشركات إدارة الوجهات، ووكالات السفر والسياحة، ومزودي خدمات الفعاليات، وشركات الضيافة، ومالكي المرافق والقاعات، ومراكز المؤتمرات وشركات إدارتها.

وتشمل الفعاليات على مدار يومين، مجموعة من الموضوعات، من بينها استراتيجيات تقديم عروض استضافة الفعاليات، والتحول الرقمي، والاستدامة.

ويحظى الأسبوع، بحضور مميز لعدد من الجمعيات الدولية الرائدة، من ضمنها الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات، وجمعية سياحة الحوافز، والجمعية العالمية لصناعة المعارض، وجمعية إدارة المؤتمرات المهنية، والاتحاد الدولي للمعارض والفعاليات، والتي ستسلط الضوء على واقع القطاع، وسبل نموه وتطويره.

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