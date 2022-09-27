إطلاق برنامج عضوية صندوق خليفة بمميزات جديدة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلن صندوق خليفة رسمياً عن حزمة المميزات الجديدة المضافة التي يقدمها إلى رواد الأعمال من خلال برنامج عضويته.

واشتمل برنامج العضوية الجديد على نطاق واسع خدمات وتسهيلات، من ضمنها ميزة قابلية تسجيل عدد لامحدود من المشاريع؛ حيث كان يسمح في السابق بتسجيل مشروع واحد فقط لكل رائد أعمال، كما أصبح الحصول على العضوية الجديدة متاحاً أمام رواد الأعمال ابتداء من عمر 21، وتقرر أيضاً إمكانية زيادة عدد مرات تجديد عضوية صندوق خليفة من 3 مرات فقط إلى سبع مرات لكل مشروع، وإزالة قيود الاشتراك تبعا لعمر الشركة أو المشروع، في حين لم تكن عروض عضوية صندوق خليفة سابقاً تشمل المشاريع التي صدرت رخصها التجارية منذ أكثر من 5 سنوات.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: طرح مجموعة من مميزات وعروض جديدة في العضوية من شأنه تمكين رواد الأعمال من تسجيل عدد غير محدود من المشاريع من خلال عضويتهم إضافة إلى مضاعفة عدد مرات تجديد العضوية المسموح بها إلى 7 مرات، مع إلغاء جميع القيود المتعلقة بعمر الشركة أو المشروع؛ في حين أن برنامج العضوية لم يكن يشمل الرخص التجارية التي تم إصدارها منذ أكثر من 5 سنوات وما فوق. ودعم الصندوق سابقاً من خلال برنامج عضويته أكثر من 23,000 رائد أعمال.

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