«إس أند بي»: ارتفاع الفائدة يدعم ربحية بنوك الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت «إس أند بي جلوبال» أن أداء بنوك الإمارات عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، بعد أن نجحت في تجاوز تداعياتها، موضحةً أن هذا ينطبق على البنوك في 3 دول خليجية أخرى وهي السعودية، قطر، والكويت، وتوقعت تواصل تعافي البنوك في هذه الدول بمعدلات متفاوتة.وتوقعت في تقرير أمس، أن يؤدي ارتفاع الفائدة إلى دعم ربحية القطاع المصرفي في الدولة، مشيرة إلى أن أداء البنوك في الإمارات شهد تحسناً خلال النصف الأول 2022 نتيجةً لانخفاض تكلفة المخاطر وارتفاع معدلات الفائدة، وأنه من المتوقع أن يواصل توجه رفع الفائدة وانخفاض تكلفة المخاطر دعم ربحية البنوك.

وأضافت أن خطة الدعم الاقتصادي الموجهة للمصرف المركزي خلال فترة الجائحة ساعدت على الحد من القروض المتعثرة، فيما بدأت البيئة الاقتصادية تتحسن بفضل ارتفاع النفط وتعافي القطاع غير النفطي.

ورصدت «إس أند بي جلوبال» طلباً قوياً على العقارات السكنية في الدولة خلال الأشهر القليلة الماضية، تعكسه ارتفاع عدد المعاملات وزيادة الأسعار وتسجيل المطورين أرقاماً قياسية في مبيعات العقارات قيد الإنشاء وشهدت الفلل أكبر زيادة في الطلب والأسعار.

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