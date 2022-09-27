«فيتش سوليوشنز»: أعلى نمو لاقتصاد الإمارات في 10 سنوات

المصدر: دبي- سيد صالح

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توقعت «فيتش سوليوشنز» أن تبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 6 % في نهاية العام الجاري، و4.5 % بنهاية العام المُقبل، موضحةً أن هاتين النسبتين، هما الأعلى لاقتصاد الإمارات منذ 2011، كما أنهما يتجاوزان متوسط النمو الذي حقّقه اقتصاد الدولة خلال العقد الممتد من 2010 إلى 2019، والذي بلغ 3.8 %.

ورصدت المؤسسة الأمريكية في تقرير تعافياً مستداماً في الاقتصاد غير النفطي بالإمارات، منذ أواخر العام الماضي، من تداعيات «كوفيد 19»، وتوقّعت تواصل التعافي القوي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، والعام المقبل 2023.

وساق التقرير عدّة أسباب وراء توقعات «فيتش سوليوشنز»، بأن يواصل اقتصاد الإمارات نموه القوي 2023، رغم الظروف الاقتصادية العالمية السيئة، في مقدمها انتعاش عائدات السياحة بالدولة، بعد الأداء الرائع الذي بدأ يحققه القطاع منذ العام الماضي، خاصة في دبي، بعد تعافيه من تداعيات الجائحة، وعودته بقوة، بالإضافة إلى ارتفاع النفط، والذي يتوقّع أن يستمر العام المقبل، ما يعاني بالتبعية استمرار الارتفاع الهائل في العائدات التي تدخل خزينة الدولة.

وأضافت «فيتش سوليوشنز»، أن العامل الثالث لدعم النمو المتوقع في الإمارات، هو التعافي المستدام في أداء الاقتصاد غير النفطي بالدولة وفق ماتظهره المؤشرات والتقارير.

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