1.7 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.7 مليار درهم، مع تسجيل 498 مبايعة بقيمة 1.24 مليار درهم، منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 248.33 مليون درهم و469 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 993.53 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 86 مليون درهم في نخلة جميرا ، تليها مبايعة بـ 41 مليون في الحبية الرابعة.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، وسجلت 16 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 79 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم. وسجلت الرهونات 444.06 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 302.56 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 141.5 مليون درهم وتم تسجيل 12 هبة بقيمة 65.68 مليون درهم.

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