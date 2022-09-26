«الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط» ضمن أفضل 50 صندوق تحوط في العالم

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «الواحة كابيتال» أنه تم تصنيف «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أحد أبرز الصناديق الاستثمارية للشركة، في المرتبة الـ 15 في استبيان عام 2022 لأفضل 50 صندوق تحوط في العالم الذي نشر في إطار «تقرير الاستثمار العالمي». وبذلك، قفز ترتيب الصندوق سبع مراتب مقارنة بتصنيف العام الماضي، كما أنه صندوق التحوط الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرج في التصنيف.

ومنذ إطلاقه في عام 2014؛ حقق «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عائداً تراكمياً بواقع 280.6% (كما في 31 أغسطس 2022)، أي ما يعادل عائداً سنوياً صافياً قدره 16.7%.

وفي المقابل، حقق المؤشر المرجعي الذي يتبعه، «ستاندرد آند بورز» المركّب للأسواق العربية، عائداً تراكمياً بنسبة 75.6%، أي ما يعادل عائداً سنوياً قدره 6.7%. ورغم حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الكلي والتقلبات الحادة في أسواق رأس المال العالمية، يواصل الصندوق سجله الحافل بالتفوق المستمر على متوسط أداء القطاع، محققاً منذ بداية العام وحتى الآن عائداً بنسبة 12.61% مقارنة مع مؤشره المرجعي «ستاندرد آند بورز» المركب للأسواق العربية الذي حقق منذ بداية العام وحتى الآن عائداً بنسبة 7.2%.

ويستثمر «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في تسع بلدان، بدءاً من المغرب ووصولاً إلى سلطنة عمان.

وقال محمد الجمل، الرئيس التنفيذي للاستثمارات، قسم الأسواق العامة في شركة «الواحة كابيتال»، ومدير المحفظة الرئيسي في «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: لا يزال هذا هو صندوق التحوط الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرج في التصنيف.

ويعكس هذا التصنيف المرموق تركيزنا المستمر منذ عقد من الزمن على الاستثمار المستمر في منصتنا لإدارة الأصول في الأسواق الناشئة وتطويرها.

وتدير الواحة كابيتال من خلال «وحدة الأسواق العامة» صندوقين آخرين هما «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» و«صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت»، إذ يستثمر الأخير في الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر أسواق الصكوك والأسهم.

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