«رينغ» تستعرض ابتكاراتها الذكية للأمن المنزلي خلال جيتكس 2022

المصدر: دبي - البيان

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تشارك رينغ، خلال فعاليات معرض جيتكس العالمي الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 10 إلى 14 أكتوبر، لعرض حزمتها المبتكرة للأمن المنزلي.

وقال محمد ميراج هدى، نائب الرئيس - الأسواق الناشئة لدى رينغ: تلتزم رينغ بالحفاظ على أمن المنازل والمجتمعات وترابطها، ونأمل في إحداث تغيير فعال في مجال مراقبة المنازل وتأمينها بواسطة أجهزتنا المبتكرة وسهلة الاستخدام. ويمثل جيتكس فعالية بالغة الأهمية بالنسبة لنا، إذ تتيح لقاء العملاء وعرض منتجاتنا وإقامة العروض الحية لتمكين الزوار من لمس مدى سهولة وفعالية حلول رينغ لتعزيز الأمن المنزلي.

وأضاف: تعد الخصوصية والأمن ووضع إمكانات التحكم بيد المستخدم الركائز الأساسية لعملنا وتحقيق رسالتنا في رينغ، فالتقنيات المنزلية تتطور باستمرار لتلبية التغير في احتياجات المستخدمين ولتناسب الانشغال المستمر في حياتهم، ويسعدنا عرض حلولنا ذات التكلفة المعقولة والاستخدام السهل خلال فعاليات جيتكس لهذا العام.

تستعرض الشركة مجموعتها الكاملة من المنتجات الذكية للأمن المنزلي، بما فيها كاميرا مراقبة خارجية لتعزيز الحماية الموثوقة. وبفضل الإعدادات المتطورة لاستشعار الحركة وتقنيات عرض مقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل وتقنيات HDR ومصابيح LED القوية وصفارة الإنذار، يمكن لمالكي المنازل تأمين ممتلكاتهم والحديث إلى أي شخص موجود في المنازل أو حولها، وحتى إطلاق صفارة الإنذار عن بعد.

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