«روزوود أبوظبي» يربط زواره بمركز المال والأعمال

المصدر: أبوظبي – البيان

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تجمع تجربة الإقامة في فندق «روزوود أبوظبي» الفاخر ذي الواجهة البحرية في جزيرة المارية بين الضيافة العربية التقليدية والتصميمات الفنية الحديثة، حيث يتلقى كل ضيف معاملة مميزة وخدمة مثالية.

ويوفر فندق روزوود أبوظبي العديد من المزايا لضيوفه بفضل موقعه الاستراتيجي في قلب مدينة أبوظبي، حيث يمكنهم التنقل إلى أهم الشركات والوجهات بالمدينة مثل سوق أبوظبي العالمي (المركز المالي للعاصمة الإماراتية) وكليفلاند كلينك أبوظبي ومول الغاليريا الفاخر في دقائق معدُودة، ويجمع بين كونه فندقاً فاخراً وواحداً من مراكز المؤتمرات المستقبلية، ويدعو ضيوف الفعاليات المُقامة بمركزه إلى تمديد تجربتهم من خلال الإقامة في إحدى الغرف أو الأجنحة الجميلة والمريحة للفندق.

ويعد الفندق مركزاً لإقامة المؤتمرات، حيث إنه يوفر العديد من المزايا لرواده منها الغرف الفاخرة للاجتماعات والوصول المباشر إلى سوق أبوظبي العالمي، حيث تتميز قاعات المؤتمرات وغرف الاجتماعات الحديثة بأجوائها الراقية، وتوفر مزيجاً مثالياً بين الأناقة واستخدام التقنيات الحديثة.

وتضمن كل غرفة بالفندق نوماً مريحاً لزوارها بفضل إطلالاتها على المياه اللازوردية لجزيرة المارية وأفق أبوظبي الأخاذ، كما توفر مكاناً مناسباً للاستراحة والتعافي بعد يوم حافل من التسوق أو حضور الاجتماعات والمؤتمرات كونها تأتي مجهزةً بالكامل بمفروشات فخمة ووسائل الراحة الفاخرة، وهو يضم 189 غرفة ضيوف فسيحة و131 شقة فندقية، مع خدمات راقية ذات مستوى عالمي.

كما ويتكون الفندق من 34 طابقاً وهو عبارة عن مبنى عصري مستوحى من الخليج العربي المتلألئ والصحاري الشاسعة من حولها، ويقع في جزيرة المارية بقلب مركز المال والتسوق، ويعتنق الفندق فلسفة الإحساس بالمكان لمجموعة روزوود، ويعكس تاريخ وعمارة وأحاسيس مدينة أبوظبي. ويقدم تجربة إقامةً فاخرةً، سواء أكانت في الردهة التنفيذية مانور كلوب، أو في المنتجع الصحي «سينس» من روزوود، ونادي لياقة بدنية، أو في المسبح الخارجي، أو المطاعم.

كما ويتم دعوة ضيوف الفندق لتدليل أنفسهم في واحد من المطاعم الحائزة الجوائز والاستمتاع بوجبة مترفة أو المشروبات والفعاليات الترفيهية المُقامة مساءً، حيث ينتظرهم عدد لا يحصى من الأطباق الشهية، والتي تشمل الأطباق الآسيوية الأصيلة في مطعم «داي باي دونغ» الصيني وقضاء سهرة لا تنسى في هدن بار الذي يعد أرقى وجهة ليلية بالعاصمة.

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