شراكة بين «إيروس» و«تابي» لتوفير خيارات الدفع المرنة

المصدر: دبي - البيان

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من المتوقع أن تسجل المشتريات من خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، وفقاً لما أظهرته أحدث التقارير، ما يصل إلى 17.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 في الإمارات العربية المتحدة. وشهدت إيروس (Eros)، إحدى شركات التجزئة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحولاً هائلاً حيث إن أكثر من 15% من عملائها يفضلون خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً».

عقدت «إيروس» شراكة مع «تابي» لتلبية طلب العملاء وتوفير سبل دفع أكثر ذكاءً وشفافية وأماناً ومناسبة لشراء الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية المفضلة لديهم. وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل عملية الدفع على عملاء العلامة التجارية وتقسيم الدفعات إلى أربع، ومن دون أي فوائد، وذلك من تاريخ الشراء سواء كان في المتجر أو عبر الإنترنت. ويمكن للعملاء أيضاً تقديم الطلب والحصول على الموافقة فوراً من دون انتظار أي معاملات إضافية أو موافقات من البنك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء كسب النقود أو ما يعرف بالكاش باك والحصول على المنتجات بأسعار مخفضة.

وكشفت إيروس أن العملاء خاصة الفئة العمرية بين 24 و45 عاماً، يبحثون عن أفضل الطرق لإدارة شؤونهم المالية والشخصية، كما أنهم يفضلون خيارات تغنيهم عن استخدام بطاقات الائتمان لتقسيم الدفعات وإدارة التكاليف. ويفضل عملاء إيروس خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» عند تسوق المشتريات الكبيرة مثل الأجهزة المنزلية وأجهزة الاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أن إيروس تقيم مهرجاناً للأجهزة المنزلية حتى 13 أكتوبر، ليستفيد العملاء من العروض والتخفيضات على المنتجات المميزة من الأجهزة مع خيار خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً».

وقال محمد بدري، مدير مجموعة إيروس: «يتوجه المستهلكون في دولة الإمارات إلى طرق الدفع الحديثة للابتعاد عن نماذج الدفع التقليدية. وتهدف هذه الشراكة مع تابي إلى تزويد عملائنا بخيارات الدفع الموثوقة والمرنة عند عمليات الشراء الكبيرة. وسيمنح مهرجان إيروس للأجهزة المنزلية المتسوقين فرصة الاستفادة من التخفيضات الإضافية على الأسعار، مما يوفر تجربة تسوق سلسة ومربحة أكثر».

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