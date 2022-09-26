أمانة تطلق تطبيقها الشامل للتداول الإلكتروني بدون عمولة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «أمانة»، منصة الوساطة المالية الجديدة المتخصصة بالتداول الإلكتروني والرائدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إطلاق تطبيقها الرقمي الشامل للتداول الإلكتروني والمصمم على نحو مبتكر لإتاحة المجال أمام مختلف شرائح العملاء، للاستفادة من الفرص الواعدة والوصول إلى آلاف الأصول الاستثمارية العالمية على نحو سلس وموثوق.

وينسجم إطلاق التطبيق الجديد مع التزام أمانة ورؤيتها الهادفة إلى تمكين جميع الناس للاستفادة من الفرصة «المثالية» للوصول إلى الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، بغض النظر عن حجم المعرفة أو الخبرة التي يمتلكونها.

ويوفر التطبيق الجديد محفظة متنوعة من فئات الأصول المالية، بما في ذلك العملات والأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والسلع والعملات المشفرة وغيرها من المشتقات المالية.

ويعتبر تطبيق أمانة الجديد، أول تطبيق يوفر للعملاء فرصة الوصول إلى أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية والإقليمية، بحيث يمكن للعملاء تداول أسهم الشركات الإماراتية والشركات الإقليمية الرائدة مباشرةً عبر التطبيق، بما في ذلك أسهم شركات «إعمار» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«الدار» و«أرامكو» و«شركة الاتصالات السعودية» و«أنغامي» و«فوري» وغيرها من العلامات الرائدة عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

إضافة إلى ذلك، يتميز تطبيق أمانة الشامل بتوفيره مستوى عالياً من الشفافية، إذ لا تتقاضى «أمانة» أي عمولات من مستخدمي التطبيق، كما لا يوجد أي رسوم خفية أخرى أو حد أدنى لرصيد الأموال.

وسيستفيد العملاء من ميزة التداول بشكل جزئي عبر شراء أجزاء من الأسهم ذات الأسعار المرتفعة العائدة للشركات العالمية مثل أسهم شركة «تيسلا»، أو الشركات الرائدة على مستوى المنطقة مثل الشركة العالمية القابضة IHC، وذلك بما يتناسب مع ميزانيتهم الخاصة.

وفي معرض حديثه عن ميزات التطبيق الجديد، قال محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة: «يؤسس إطلاق تطبيقنا الشامل والمبتكر فصلاً جديداً في مسار النمو الذي تشهده «أمانة» على مستوى المنطقة.

ونتطلع قدماً إلى الترحيب بالعملاء في تطبيقنا الذي يدشن عصراً استثمارياً جديداً، عبر توفير الآلاف من الأصول التي يمكنهم تداولها رقمياً بكل سهولة وبساطة في أي وقت ومن أي مكان حول العالم.

ونحرص في إطار التزامنا على تذليل العقبات التي تعترض العملاء وزيادة معرفتهم في مجال التداول الإلكتروني وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، لضمان حصول كل فرد على فرصة زيادة ثروته الشخصية.

ونهدف من خلال منصتنا المتطورة والشاملة إلى مساعدة العملاء على استكشاف الفرص والإمكانات التي يوفرها عالم الاستثمار والتداول، وذلك عبر منصة رقمية متكاملة تضمن أرقى معايير الأمان والخصوصية والموثوقية».

وتماشياً مع مساعيها ورؤيتها الهادفة إلى سد الفجوة المعرفية في مجال الخدمات المالية وتعزيز قدرات العملاء في مجال التداول المالي، باعتبارها أحد التحديات الاستثمارية الرئيسة التي يواجهها الأفراد على مستوى المنطقة، حرصت أمانة في تطبيقها الجديد على تطوير قسم مخصص للأدوات والموارد التثقيفية والتعليمية، يحمل اسم «تعلم ـ Learn» والذي يمكّن المستخدمين من مختلف المستويات من الوصول إلى مدونات ومقاطع فيديو وبرامج تعليمية متنوعة، لتوجيههم على النحو الأمثل في رحلتهم الاستثمارية.

واستطرد رسول حديثه قائلاً: «يشهد التصميم التقليدي للنظام المالي مجموعة من التعقيدات، التي همشت شرائح واسعة من العملاء وحرمتهم من إمكانية الاستثمار في الأسواق المالية على نحو عادل. في الواقع، تتجاهل العديد من الجهات المعنية في هذا القطاع، اهتمام النساء والشباب على وجه الخصوص بالتداول والاستثمار.

ويهدف تطبيقنا الجديد إلى توفير الدعم لجميع الراغبين بتحقيق طموحاتهم المالية واستشراف مستقبل مالي أفضل، بغض النظر عن هوياتهم وخلفياتهم. ونحن ملتزمون بتوسيع معارف العملاء وتعزيز ثقافتهم المالية، وبالتالي تمكينهم من الارتقاء بقدراتهم وتحسين مستويات أدائهم في مجالات التداول والاستثمار».

هذا وتقدم أمانة للعملاء الجدد في منطقة الشرق الأوسط، والذين يبادرون بتنزيل تطبيقها الجديد، اليوم، 100 دولار أمريكي لدعم مسيرتهم الاستثمارية. يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام عبر زيارة الرابط التالي.

عالم جديد من الفرص في متناول المستخدمين

يمثل تطبيق أمانة الجديد منصة متقدمة ومتطورة توفر تجربة تداول رقمية عبر الهواتف المحمولة، لتمكين المستخدمين من فئة الشباب وتحديداً أفراد جيل الألفية والجيل Z من دخول عالم التداول الإلكتروني والشروع في بناء ثرواتهم الشخصية بكل ثقة.

ويقدّر عدد أفراد هذه الشريحة من إجمالي سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، بنحو 1.4 مليون نسمة، بحسب البيانات الصادرة عن تقرير BPG Max. وقد صُمم تطبيق أمانة على نحو يلبي متطلبات هذه الفئة المهمة في المجتمع، من خلال منحهم أفضل الأدوات الرقمية لتمكينهم من إدارة ثرواتهم وتنميتها.

وينسجم إطلاق «أمانة» لتطبيقها الجديد للهواتف المحمولة مع مهمتها الرامية إلى دعم جيل جديد من المستثمرين الرقميين المحترفين والطامحين لتنمية ثرواتهم وتوسيعها بشكلٍ مستمر من أي مكان في العالم، فضلاً عن مساعدتهم على تحديد معالم مستقبلهم ضمن مجتمع غني بتنوعه.

واختتم رسول بالقول: «تطمح أمانة إلى تعزيز ريادتها في السوق، لتصبح منصة التداول الأكثر تفضيلاً من جانب العملاء على مستوى المنطقة، وذلك عبر توفير الفرصة لمختلف شرائح العملاء للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المنطقة، عبر تزويدهم بحلول مخصصة تتناسب مع متطلباتهم، بالإضافة إلى المساهمة ببناء مستقبل رقمي أفضل وأكثر استدامة».

نجحت أمانة، باعتبارها منصة تكنولوجية مالية ذات خبرة متقدمة في مجال تسهيل التداول الإلكتروني على مدار الاثني عشر عاماً الماضية، في بناء إرث متميز للتداول والاستثمار عبر الإنترنت على مستوى المنطقة، مساهمة في إرساء منظومة تداول متكاملة ترتكز على الشفافية والوضوح في التعامل، لتصبح منصة «أمانة» اليوم مرجعاً موثوقاً للمنتجات والخدمات الاستثمارية والمالية.

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