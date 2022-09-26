«برجيل القابضة» نحو طرح 11 % من أسهمها في سوق أبوظبي

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أبوظبي - وام

أعلنت شركة برجيل القابضة اليوم اعتزامها إدراج 11 % من حصة رأس مالها في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي المالي.

وسيتيح الإدراج المخطط للمستثمرين فرصة الاستثمار في أحد أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيفتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي 30 سبتمبر ويغلق 4 أكتوبر وتعتزم الشركة إدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية من 10 أكتوبر.

وتعتزم الشركة طرح 200,397,665 سهماً جديداً، بينما تعتزم شركة في بي أس هيلثكير هولدينجز بي في تي ليميتد، طرح ما يصل إلى 350,331,555 من الأسهم الحالية في رأس المال المصدر لشركة برجيل القابضة في الإدراج.

وفي حال تم الاكتتاب على جميع الأسهم وتخصيصها ولم يتم زيادة حجم العرض فمن المتوقع أن يكون إجمالي حجم العرض 11 % من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة.

سيتم تخصيص 10 % من الأسهم المعروضة للشريحة الأولى للمستثمرين الأفراد بينما سيتم تخصيص 90 % من الأسهم المعروضة للشريحة الثانية.

وبلغت إيرادات المجموعة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021 نحو 3,351.0 مليون درهم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 نحو 1,898.4 مليون درهم ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021 والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 إلى 779.1 مليوناً و414.2 مليون درهم على التوالي ووصل صافي الأرباح إلى 234.1 مليوناً و152.9 مليون درهم على التوالي.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة: «يسعدني الإعلان عن عزمنا إدراج أسهم المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لنوفر بذلك فرصة فريدة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من قصة نمونا في أبوظبي والإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ركزت رؤيتنا طويلة المدى على زيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة والتميز السريري في أنحاء المنطقة، الأمر الذي أسهم في تعزيز نمونا على مدار 15 عاماً الماضية، واليوم نحن إحدى منصات خدمات الرعاية الصحية الخاصة والرائدة في دولة الإمارات، والتي توفر حلولاً لا مثيل لها للمرضى ومحفظة متنوعة تضم 16 مستشفى، بما في ذلك مركزنا الرئيسي مدينة برجيل الطبية، و23 مركزاً طبياً في أنحاء الإمارات وسلطنة عُمان».

وأضاف فاياليل: «يأتي الإعلان اليوم بعد شراكتنا الأخيرة مع الشركة العالمية القابضة، والتي سيكون لها تأثير تحويلي على شركة برجيل القابضة من خلال إضافة قدرات جديدة ورأس مال إضافي وإمكانية الوصول إلى أسواق جديدة. ومع استمرار زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة، تتمتع شركة برجيل القابضة بمكانةٍ قوية لتحقيق الفائدة، من خلال تركيزنا على توفير الخدمات الطبية المعقدة والمتخصصة لجميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بناءً على استراتيجية هادفة ومتعددة العلامات التجارية. تنعكس قوتنا في أدائنا المالي القوي والربحية العالية، حيث سجلنا نمواً سنوياً مركباً في الإيرادات بنسبة 18 % بين عامي 2019 و2021، ونمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 37 %».

وتعتزم المجموعة دفع توزيعات أرباح نقدية اعتباراً من 2023 فصاعداً، على أساس متوقع لنسبة مدفوعات تبلغ 40 إلى 70 % من صافي الدخل، اعتماداً على الاستثمارات المطلوبة لخطط النمو الإضافية.

وفي حالة عدم وجود أي فرص استثمارية جذابة تلبي معايير الاستثمار للمجموعة وحدود العوائد، ستقوم المجموعة بتوزيع أرباح حسب أعلى نسبة لنطاق توزيع الأرباح أو التي من المحتمل أن تكون أعلى.

ومن المتوقع دفع أول توزيعات أرباح مرحلية في النصف الثاني من 2023 على أساس صافي الدخل للنصف الأول من 2023.

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