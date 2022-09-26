كاسبرسكي تدعو المبتكرين الشباب للمشاركة في مسابقة الإبداع في الأمن الرقمي

المصدر: دبي- البيان

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وجّهت كاسبرسكي دعوة مفتوحة للشباب المبدعين في مجال الأمن الرقمي للمشاركة في دورة العام 2022 من مسابقة Secur’IT Cup، التي تُعدّ بطولة عالمية للطلبة الموهوبين الساعين إلى إحداث التغيير في عالم التكنولوجيا عبر تعزيز أمنه.

ويبقى السؤال قائمًا، في ظلّ تزايد انتشار التقنيات الرقمية، حول السبل التي يمكن عبرها جعل التقنية تخدم احتياجات البشرية دون تعريض خصوصيتهم وبياناتهم للخطر. لذلك يحتاج قطاع الأمن الرقمي إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، من خلال تقديم حلول صالحة للتعامل مع التحديات الأمنية.

وفي هذا السياق، أطلقت كاسبرسكي للعام الخامس، مسابقة Secur'IT Cup العالمية، بهدف دعم الشباب الموهوبين وتمكينهم من الابتكار في عالم الأمن الرقمي عبر تحويل الأفكار النيّرة إلى حلول ملموسة تساعد في حل المشكلات.

وتقدّم المسابقة هذا العام ثلاثة مجالات رئيسة تتطلب حلولًا أمنية جديدة:

• أمن الأجهزة المحمولة – تنفيذ مشروع لأمن الأجهزة المحمولة كالهواتف والساعات الذكية، لمساعدة الأفراد على حماية خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية من الهجمات والجرائم الرقمية.

• أمن أجهزة التوجيه (الراوتر) – تقديم حلول أمنية جديدة لحماية الراوتر، الذي يُعدّ بمثابة «عقل» منظومات إنترنت الأشياء، حيث يدير شبكات كاملة من الأجهزة، سواء للمنشآت الصناعية الكبيرة أو للمنازل.

• مكافحة الغش في الشطرنج – تزويد لاعبي لعبة الشطرنج بقدرات الكشف المناسبة لحمايتهم من محاولات الغش في اللعبة. ولطالما قدّمت كاسبرسكي الدعم لتطوير لعبة الشطرنج وتوسّعها في الفضاء الرقمي ووصولها إلى البطولات التي تقام عبر الإنترنت.

كذلك، تقدّم الشركة في مسابقة هذا العام فئة خاصة؛ «رعاية الأسرة»، مع أقسام مخصصة لجوانب أمنية مختلفة بينها:

• قسم «رعاية المسنين»: يهتمّ بالمشاريع الأمنية المرتبطة بأمن الإنترنت وأدوات تتبع الحالة الصحية، وأية مسائل أخرى متعلقة بالمسنين.

• قسم «رعاية الحيوانات الأليفة»: يُعنى بالمشاريع الأمنية المتعلقة بالحيوانات الأليفة، سواء المنزلية أو المتشردة، والمتعلقة بسلامتها وصحتها ورعايتها.

• قسم «الشؤون المالية الأسرية»: يهتم بالمشاريع الأمنية المتعلقة بالتخطيط المالي وتتبّع المصاريف وغيرها من الجوانب الأخرى كالرقابة على الشؤون المالية لجميع أفراد الأسرة أو لبعضهم.

وبهذه المناسبة، قالت إفغينيا روسكيخ مدير مجموعة الشؤون الأكاديمية في أكاديمية كاسبرسكي، إن هذا العام يوافق الذكرى الخامسة لانطلاقة مسابقة Secur’IT Cup، التي أكّدت أنها قد أصبحت ناضجة، مُعربة عن فخر فريق كاسبرسكي بهذه المبادرة التي جمعت أكثر من 6,000 مشارك. وأضافت: «يتمثل أحد الابتكارات الجوهرية التي بدأناها في مسابقة العام الماضي، واستمرت هذا العام، في إضافة فئات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، إذ نرى أن الأمر يجب ألا يقتصر على البحث عن حلول للمشكلات التقنية في الأمن الرقمي، بل من المهمّ أن يمتدّ للمساهمة في رفع الوعي حول التأثير الذي تُحدثه هذه الحلول في حياة الفئات المجتمعية المحتاجة إلى الدعم».

وأعربت المسؤولة في أكاديمية كاسبرسكي عن أملها في الحفاظ على هذه الوتيرة في المستقبل، راجية التوفيق للمشاركين في طروحاتهم الإبداعية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تجربة المشاركة في المسابقة.

هذا، وينتهي التسجيل في المسابقة عن طريق الإنترنت في 7 نوفمبر المقبل. وسيكون أمام المشاركين أسبوعان آخران، حتى 20 نوفمبر، لتقديم وصف تفصيلي للمشروع أو ملخص بحثي ونموذج أولي للمشروع. وسوف تنظر لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء مختصين بجانب مسؤولين من كاسبرسكي في جميع المشاريع، وتختار منها قائمة قصيرة تتأهل إلى المرحلة النهائية. ويتاح مجال المشاركة في المسابقة أمام الأفراد أو الفرق، كذلك تعتزم أكاديمية كاسبرسكي تنظيم سلسلة من المسابقات المحلية في مناطق آسيا المحيط الهادئ وروسيا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمساعدة الطلبة على المشاركة في المسابقة العالمية بسهولة. وسوف تُعلن كاسبرسكي لاحقًا عن مواعيد هذه الفعاليات.

هذا، وتقام المرحلة النهائية من المسابقة عبر الإنترنت في 14 ديسمبر 2022، وسيحصل الفائز على 10,000 دولار، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على شهادة مهنية من اختياره (مثل CISSP أو CISA أو CISM، وغيرها). ويُمنح الفائز بالمركز الثالث الفرصة لحضور دورة مهنية من اختياره على منصة الدورات التدريبية العالمية المفتوحة (MOOC).

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