فنادق الخوري تفتتح الباحة الشامي في كورتيارد الجديد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت فنادق الخوري، وهي جزء من قسم الضيافة في مجموعة الخوري، عن الافتتاح الرسمي لمطعمها الشامي الثاني الباحة، والذي يقع في الطابق الأرضي من فندق الخوري كورتيارد الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرًا، على شارع الواحة مقابل شارع الشيخ زايد.

يقدم مطعم الباحة النابض بالحياة والمستوحى من تراث وثقافة بلاد الشام للضيوف تجربة شامية أصيلة من خلال تقديم تشكيلة متنوعة من المقبلات الساخنة والباردة المشاوي والمناقيش ومجموعة أطباق لذيذة من الحلويات الشعبية المصنوعة محلياً.

تم إعداد قائمة الطعام في مطعم الباحة من قبل الشيف جمال، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا بالعمل في المطابخ في جميع أنحاء المنطقة، حيث يستلهم الشيف السوري من طفولته التي نشأت في دمشق النكهات والأذواق المختلفة بفضل تنوع المأكولات التقليدية التي توارثتها والدته وجدته عن الأجيال السابقة.

وبهذه المناسبة قال السيد جيف إيزاكس، مدير فندق الخوري كورتيارد: نحن متحمسون جداً على افتتاح ثاني مطعم للباحة في موقع جديد بفندق كورتيارد بعد النجاح الذي حققه افتتاح أول مطعم للباحة في فندق الخوري سكاي جاردن، وذلك من خلال تقديم نفس قائمة الطعام اللذيذة والنكهات الشهية والجودة العالية التي اشتهر بها مطعم الباحة.

وأضاف إيزاكس قائلاً: لقد خلقنا أجواء مثالية للعائلات داخل المطعم المستوحى من العادات والتقاليد العربية الأصيلة، كما ستتاح لضيوف المطعم فرصة الجلوس والاسترخاء مع العائلة والأصدقاء أثناء الاستمتاع بتناول أشهى المأكولات.

يشهد المطعم، الذي افتتحه رسميًا السيد محمد طيب خوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخوري من خلال حدث مميز أقيم الأسبوع الماضي تضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية، بما فيها العراضة الشامية التراثية للترحيب بالضيوف، كما أتيحت الفرصة أمام الحضور أيضاً لمشاهدة الشيف جمال والشيف خليل، الشيف التنفيذي في فندق الخوري كورتيارد وبقية فريق العمل أثناء قيامهم بتحضير العديد من الأطباق الشهية، بما في ذلك الفتوش والكبة المقلية والخبز الأرمني وروبيان النمر المشوي وتشكيلة مميزة من أطباق الشاورما بالإضافة إلى مجموعة من الأطباق النباتية والخالية من الغلوتين.

من جهته علق السيد حامد محمد طيب محمد خوري، المدير التنفيذي لمجموعة الخوري قائلاً: يبني مطعم الباحة شعبيته وله سمعة طيبة من حيث جودة الطعام والبيئة العائلية، لهذا قمنا بافتتاح مطعم ثاني للباحة في منطقة جديدة بدبي، حيث نوفر من خلاله للناس الفرصة للاستمتاع بنفس النكهات الشهية الذين اعتادوا عليها، وأنا على يقين تام بأن مطعم الباحة الجديد سيثبت حضوره بقوة في هذا السوق شديد التنافسية.

يقع فندق الخوري كورتيارد على شارع الواحة، ويوفر سهولة الوصول إلى مطار دبي الدولي، أما بالنسبة للعائلات فإن الموقع المركزي الذي يتمتع به الفندق قريب من عدد لا يحصى من المناطق السياحية مثل منطقة داون تاون ودبي مارينا ونخلة جميرا، بينما سيستمتع النزلاء من رجال الأعمال بموقع الفندق القريب من عدة مراكز أعمال أبرزها منطقة الخليج التجاري ومنطقة ديستريكت 2020 دبي.

يضم فندق الخوري كورتيارد بالإضافة إلى مطعم الباحة الشامي مطعم سبايسس الرئيسي والذي يعمل على مدار الساعة ويقدم مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية والهندية، كما يحتوي الفندق أيضاً على مقهى في ردهة الفندق ومقهى واستراحة شلال للوجبات الخفيفة والمشروبات المتنوعة.

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