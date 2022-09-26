هالة بدري: الأسس الثقافية والفنية أثبتت جدواها رافداً سياحياً مهماً

المصدر: دبي - البيان

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أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن اليوم العالمي للسياحة يمثل مناسبة سانحة بالنسبة إلى الهيئة لإبراز الإمكانات والموارد الثقافية والفنية التي تحفل بها دبي، باعتبارها من المكونات الأساسية للهوية السياحية، يضاف إلى ذلك قدرتها على استقطاب فئة مهمة من السياح من شتى أنحاء العالم، في إطار السياحة الثقافية.

وفي يوم السياحة العالمي، قالت بدري: «تحقيقاً لهذه الغاية، حرصت الحكومة الرشيدة طوال العقود الماضية على إنشاء الأسس الثقافية والفنية التي أثبت جدواها كرافد سياحي مهم، ورسخت مكانة دبي على خريطة السياحة الثقافية العالمية. وعملنا وفق هذا التوجه من خلال أجندتنا السنوية التي تزخر بالكثير من الفعاليات المتخصصة التي ننظمها وندعمها على مدار العام، وجذبها المهتمين من الإمارات وخارجها. وسنواصل دورنا كمنظم وممكّن للقطاع الثقافي والإبداعي على مستوى الإمارة، لتعزيز البُنى التحتية التي تضمن ازدهار السياحة الثقافية والصناعات الثقافية والإبداعية في دبي بشكل مبتكر ومستدام، لإدراكنا أهميتهما كرافدين حيويين للقطاع السياحي».

وأضافت: «توفّر دبي وجهات سياحية وترفيهية وثقافية متنوعة تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم. وسنحافظ على التزامنا الهادف لتطوير الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات والمنظومات الفاعلة لجعل الإمارة وجهة ثقافية عالمية وموطناً للمواهب والمبدعين».

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