ترقية قرية ومبنى الشحن التابعين للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي لاستقبال المزيد من الشركاء

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، إحدى الشركات التابعة لمطارات أبوظبي، قرب انتهاء مشروع إعادة تأهيل قرية ومبنى الشحن بنجاح، وسيسهم المشروع في إعادة تجهيز مرافق الشحن داخل المنطقة الحرة، عبر إضافة ترقيات حيوية تلبي أحدث المعايير العالمية في قطاع الطيران، كجزء من استراتيجية التوسع، لزيادة سعة الشحن، وتعزيز القدرات التشغيلية، وجذب فرص جديدة للأعمال.

ومن بين أهم تلك الترقيات، توفير مرافق التخزين المُبردة الجديدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع الاتحاد لخدمات المطار والاتحاد للشحن، والتي ستمكن المطار من التعامل مع الشحنات الجوية السريعة التأثر بالحرارة، مثل المستحضرات الصيدلانية، والمنتجات الصحية والطبية، والتي تتطلب التخزين في درجات حرارة مناسبة. ومع توفير منطقة مخصصة يتم التحكم بدرجة حرارتها، تصل مساحتها إلى أكثر من 3300 متر مربع، يوسع مرفق التخزين المُبرّد، قدرات مطارات أبوظبي للتعامل مع شحنات الاستيراد والشحنات العابرة، بالإضافة إلى تخزين البضائع السائبة، وأجهزة تحميل الوحدات.

وقال المهندس جمال الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: هذا الإعلان أحد أحدث إنجازاتنا الرامية لتطبيق استراتيجيتنا الدائمة، والتي تهدف لتعزيز قطاعي الشحن الجوي والطيران الإقليميين. ومع انتهاء الترقيات الأساسية، وأعمال إعادة التأهيل في قرية ومبنى الشحن، نجحنا في تعزيز قدراتنا لتوافق جهودنا مع رؤية أبوظبي في دعم الخدمات اللوجستية، ودفع التنويع الاقتصادي. إن تطوير البنية التحتية في الوقت الحالي، يعد عامل تمكين رئيساً لترسيخ التنوع والاستدامة، عبر أعمالنا وقطاعنا أكثر من السابق، وهو شيء نهدف إلى الاستفادة منه، إلى جانب جميع شركاء المنطقة الحرة الحاليين والمحتملين، المتعلقة بمتطلبات الشحن.

تلتزم المنطقة بدعم الشركات واستراتيجيات الشحن الخاصة بهم بشكل أفضل، إضافة إلى دعمها لقطاع الخدمات اللوجستية، وتعزيز حصة الدولة من سوق الشحن إقليمياً. كما ستتوفر إمكانية زيادة كميات الشحن، وإمكانية الوصول المباشر للجانب الجوي من مبنى المطار بالنسبة للشركات المهتمة بعمليات الاستيراد والتصدير المباشرة، وذلك بما يتماشى مع هدف المنطقة الحرة بإنشاء وجهة أعمال فريدة ومفضلة للشركات والمؤسسات المحلية والدولية، في جميع القطاعات.

وتعد المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، المزود الوحيد لمنشآت الشحن الجوي في أبوظبي، وتتمتع بموقع استراتيجي مناسب للشركات الإقليمية والدولية، لتأسيس عملياتها التجارية محلياً داخل مبانيها، الأمر الذي يوفر لهذه الشركات مجموعة من أحدث خدمات نظام الدعم التشغيلي. كما سيعمل العديد من أصحاب المصلحة الاستراتيجيين في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، من قرية الشحن، ما سيعزز الشراكات بينهم، ويسهل العمليات اللوجستية لعملاء المنطقة، ويجمع كافة الخدمات معاً في مكان واحد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز