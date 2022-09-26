تمديد عقد خدمات الصيانة الميدانية بين «الظفرة للبترول» و«بتروفاك»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت بتروفاك، الشركة العالمية لخدمات قطاع الطاقة، تمديد عقد خدمات الصيانة الميدانية لمدة عامين، مع مجموعة الظفرة للبترول، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في الإمارات. وبموجب الاتفاقية، ستواصل بتروفاك دعم العمليات في حقل حليبة النفطي، الواقع على طول الحدود الجنوبية الشرقية لإمارة أبوظبي، مع توفير موظفين متخصصين لصيانة ودعم المرافق.

وقال نيك شورتن، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى بتروفاك: يأتي تمديد هذه الشراكة، بمثابة شهادة على جودة تقديم خدماتنا، وأداء فريقنا، إذ تتمتع بتروفاك بسجل حافل في دعم المشاريع الرئيسة في دولة الإمارات، وتقديم خدماتها على نطاق محلي واسع. ونتطلع إلى الاستمرار في إضافة القيمة، والحفاظ على المرافق الهامة بطريقة آمنة ومستدامة.

ويأتي حقل حليبة في صدارة أنشطة التطوير التي تقوم بها أدنوك، كما يلعب دوراً أساسياً في تحقيق استراتيجية النمو الذكية لأدنوك بحلول 2030، بهدف توسيع طاقتها الإنتاجية من النفط. كما أنه يعتبر أول أصول أدنوك التي تم صيانة مرافقها بالكامل، بالاستعانة بمصادر خارجية لتحسين الموارد الداخلية للشركة، ما يعد مثالاً يحتذى به للشركات في المستقبل.

وتأسست بتروفاك في دولة الإمارات في عام 1991، وتشمل مراكز تشغيلية في أبوظبي والشارقة. كما طورت الشركة قوة عاملة كبيرة، تدعم المشاريع الإقليمية والدولية، على حد سواء، بالإضافة إلى تقديم قيمة مضافة للسوق المحلي. ويعتبر التوطين أولوية رئيسة لدى بتروفاك.

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