أبوظبي تستعرض الفرص الاستثمارية في مؤتمر «سوق الأسهم الدولية» بفرنسا

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك وفد رسمي من إمارة أبوظبي في فعاليات مؤتمر «سوق الأسهم الدولية IPEM 2022» الذي استضافته مدينة «كان» الفرنسية خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري. وضم الوفد جمعاً من المؤسسات الرائدة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، من بينها سوق أبوظبي العالمي ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة وصندوق أبوظبي للتقاعد.

ويشارك في مؤتمر «سوق الأسهم الدولية IPEM 2022» أكثر من 4000 شخص من 50 دولة و1700 شركة من جميع أرجاء العالم، من بينها 600 من الشركات التضامنية المحدودة، و550 من شركات الشراكة العامة، وأكثر من 400 من مزودي الخدمات الاستشارية للشركات.

يُعد مؤتمر «سوق الأسهم الدولية IPEM» أحد أبرز وأكبر التجمّعات الدولية في مجال سوق رأس المال الخاص، وتتمحور أهمية المشاركة في هذا الحدث الدولي حول الاستفادة من مكانة IPEM كمنصة راسخة وذات مصداقية عالمية لاستعراض المقومات والقدرات العالمية التي تتصف بها إمارة أبوظبي والإطار التنظيمي الجاذب لكبار المستثمرين الرئيسيين في قطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، وصناديق التحوط والقطاعات المالية الأخرى.

وخلال اليوم الأول من فعاليات المؤتمر، استضاف وفد أبوظبي ورشة عمل، تم خلالها تسليط الضوء على مكانة إمارة أبوظبي العالمية كمركز دولي للاستثمارات ما تقدمه أبوظبي للشركات العالمية. كما تم خلال الورشة استعراض مختلف الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية المتاحة للمؤسسات العالمية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة العاملة خصوصاً ضمن المنظومة المالية التي يوفرها سوق أبوظبي العالمي. وشارك في حوارات ورشة العمل، مجموعة من المتخصصين في مجال إدارة الأصول وخدمات المشورة والمصرفية الاستثمارية وغيرها من الأنشطة المالية.

وبمناسبة المشاركة في هذا الحدث الدولي، قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لدى مكتب أبوظبي للاستثمار: «تبرز إمارة أبوظبي كوجهة تجارية رائدة للشركات من كافة أنحاء العالم بصفتها وجهة حيوية ومزدهرة للكيانات والمؤسسات التي تتخذ من العاصمة مقراً لها، والقادرة على الاستفادة من البيئة التنظيمية المتقدمة والبنية التحتية الصلبة والدعم الغير مسبوق الذي تحصل عليه لتنمية وتطوير أعمالها. بوصفه جهة حكومية تدعم استثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتوفير كافة وسائل الدعم للشركات والمستثمرين ومساعدتهم على الاستفادة من كافة الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من النمو».

وقال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: «يسرنا تمثيل إمارة أبوظبي في فعاليات مؤتمر «سوق الأسهم الدولية IPEM 2022» الذي يعد أكبر حدث متخصص في أسواق رأس المال على مستوى القارة الأوروبية. إن البنية التحتية المتطورة والبيئة الآمنة للاستثمار اللذين تتمتع بهما إمارة أبوظبي تجعلان منها وجهة جذابة للشركات والمستثمرين من كل أرجاء العالم».

وأضاف رامامورثي: «نجح سوق أبوظبي العالمي في بناء واحدة من أكثر الأنظمة المالية تكاملاً وتميزاً على مستوى العالم بفضل إطاره التنظيمي المتقدم ومجتمعه الحيوي الذي يضم في عضويته مجموعة من أنشط رواد الأعمال العالميين وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين وبرامج المسرعات. يشكل سوق أبوظبي العالمي الوجهة التجارية والاستثمارية المفضلة لآلاف العلامات التجارية والشركات العالمية، ويستمر السوق بالنمو مستنداً إلى ميزاته الاستراتيجية كمركز عالمي للاستثمار ومنظومة مالية متكاملة».

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