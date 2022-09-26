وفد وزاري بولندي يطلع على النموذج الحي لمدن المستقبل في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار وفد رفيع برئاسة مالقورزاتا جولينسكا وزيرة الدولة بوزارة المناخ والبيئة في بولندا، المدينة المستدامة، دبي، التي تُعد أول مجتمع مستدام بالكامل ضمن فئته في منطقة الشرق الأوسط. وكان في استقبال الوفد، الذي ضم 15 من كبار المسؤولين الحكوميين من جمهورية بولندا، المهندس فارس سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي «لسي القابضة»، وفريق العمل الإداري في شركة دايموند ديفلوبرز.

بدأت الزيارة بشرح تفصيلي للمفهوم الفريد الذي يتبناه مشروع المدينة المستدامة لدمج حلول الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، والتعريف بنموذج العمل الصديق للبيئة في المدينة، ثم رافق المستضيفون أعضاء الوفد في جولة عامة شملت مختلف مرافق ومكونات المدينة، واطّلعت المجموعة على آليات عمل بعض الحلول المستدامة الأكثر ابتكاراً ضمن المشروع، كما زار أعضاء الوفد الأحياء السكنية والمزرعة والقبب الخضراء بالإضافة إلى معهد «سي إنستيتيوت» (SEE Institute) أول مبنى صافي صفر الكربون في المنطقة.

وأثنى الوفد الوزاري على التزام المدينة المستدامة وعلى إرسائها أعلى معايير الاستدامة البيئية مع الحفاظ على جودة الحياة، وتصدُّرها الحراك العالمي نحو توفير أسلوب حياة منخفض الكربون. أعقب الجولة اجتماع جرى خلاله مناقشة فرص وإمكانات التعاون المستقبلية لتعزيز الاستدامة ونشر الوعي البيئي وتسريع وتيرة العمل المناخي.

وأعرب المهندس فارس سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي «لسي القابضة»، عن شكره لوزارة المناخ والبيئة في بولندا والوفد المرافق، وقال: «التغير المناخي هو واقع مرير وحقيقة قاسية بكل المقاييس، ونحن نشهد بالفعل آثاره السلبية ونواجهها بصورة مستمرة في مختلف مناحي الحياة. وضمن هذه المعطيات، نرى أن تسريع التحول إلى التنمية المستدامة وتوسيع انتشار هذا التوجه وتعميمه خارج حدودنا المحلية أصبح واجباً وضرورة مُلحّة، وإننا على ثقة في أن طرح هذه النقاشات وتبادل الأفكار في هذا الشأن سيؤدي بالضرورة إلى زيادة تعزيز التزامنا بهذه القضية المهمة عالمياً، والمساهمة في تعزيز تبنّي أفضل مفاهيم التنمية المستدامة والوصول إلى مستقبل صافي صفر الانبعاثات».

تحظى المدينة المستدامة بتقدير واعتراف دوليين بفضل تركيزها على إعادة تعريف الحياة المستدامة، ولما تقدمه من حلول مستدامة ومتكاملة، ولقدرتها على الاكتفاء الذاتي والتكيف مع متغيرات المستقبل، وهي أول مدينة مستدامة بالكامل في دبي، و«أسعد منطقة سكنية» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وتعمل الشركة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها على تطوير المزيد من المدن المستدامة والتي تشمل مشروع مدينة الشارقة المستدامة بالتعاون مع «شروق»، ومشروع المدينة المستدامة – جزيرة ياس بالتعاون مع شركة الدار، ومشروع المدينة المستدامة – يتي في سلطنة عُمان بالتعاون من مجموعة عُمران.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز