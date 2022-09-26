الإمارات للشحن الجوي تضيف قناة حجز رقمية جديدة

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت «الإمارات للشحن الجوي»، قناة جديدة لعملائها في جميع أنحاء العالم، للوصول المباشر، وحجز رحلاتها لشحنات البضائع، وذلك في خطوة رقمية، لتعزيز تجربة المستخدم وكفاءة الحجز.

وسوف يتمكن عملاء الإمارات للشحن الجوي، من خلال أكبر منصة لحجز الشحن الجوي في الصناعة «ويبكارغو باي فريتوس»، من الوصول السريع والسهل والمباشر إلى رحلات الشحن والسعة لإجراء الحجوزات المباشرة.

وقال نبيل سلطان نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: تواصل الإمارات للشحن الجوي، تطوير وتنفيذ التقنيات الرقمية، التي تمكننا من تحسين عملياتنا، وتعزيز تجربة عملائنا. وتتيح شراكتنا مع ويبكارغو أمام عملائنا، وصولاً سهلاً إلى منتجاتنا وخدماتنا، كما توفر قناة حجز آمنة ومريحة لهم. وتأتي هذه الشراكة، في إطار مبادرات عدة قيد التنفيذ، لضمان أن تكون كل نقطة اتصال معنا، من الحجز إلى التتبع إلى التسليم، تجربة عالمية المستوى لعملائنا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة فريتوس»، زفي شرايبر: تربط قناة ويبكارغو أكثر من 10 آلاف مكتب شحن في العالم، مع شركات طيران توفر أكثر من 40 % من سعة الشحن الجوي العالمية المتاحة، وما زلنا نرى أن الأسعار والحجوزات الفورية، سواء على WebCargo.co، أو عبر واجهات برمجة تطبيقات ويبكارغو، توفر تحسينات هائلة في الكفاءة وموثوقية البيانات، بالإضافة إلى المرونة اللازمة في سلسلة التوريد الحالية.

وتقوم الإمارات للشحن الجوي، بتوجيه العملاء إلى منصة WebCargo تدريجياً، مع بدء التشغيل في كل من إسبانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وتركيا على الفور. ومع نهاية أكتوبر، سيكون مخزون الناقلة على منصة ويبكارغو متاحاً للعملاء في جميع أنحاء أوروبا، ويلي ذلك أستراليا والولايات المتحدة في نوفمبر 2022. ثم آسيا وأفريقيا، بحلول يناير 2023. ويتعين على وكلاء الشحن الذين لا يستخدمون ويبكارغو حتى الآن، التسجيل على الموقع الشبكي https://www.webcargo.co/emirates-skycargo-booking

والإمارات للشحن الجوي، هي ذراع الشحن في طيران الإمارات، وتنقل عبر مركزها الحديث في دبي، البضائع إلى أكثر من 140 وجهة، ضمن شبكة عالمية، تغطي القارات الست. وتوفر الناقلة للعملاء سعة شحن على أسطولها الحديث من جميع طائرات بوينغ 777، وإيرباص A380 ذات الجسم العريض.

و«ويبكارغو إير» منصة لتوزيع أسعار الشحن الجوي والحجوزات بين مئات شركات الطيران، وأكثر من 3500 وكيل شحن، عبر ما يزيد على 10 آلاف مكتب. كما تدعم أكثر من 30 ناقلة جوية، عروض الأسعار الفورية، والحجز الرقمي على ويبكارغو.

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