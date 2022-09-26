طيران الإمارات وهواوي تبحثان إطلاق مزيد من المبادرات التكنولوجية للعملاء

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار إيريك تان نائب رئيس هواوي لدائرة تطوير وتشغيل الأنظمة العالمية للمستهلكين، المقر الرئيس لمجموعة الإمارات، حيث استقبله بطرس بطرس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، وأورهان عباس نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى في طيران الإمارات.

وبحث الجانبان، خلال الزيارة، الوسائل الكفيلة بمواصلة تطوير شراكة ومبادرات العلامتين التجاريتين العالميتين، لتحسين تجارب العملاء في قطاع التكنولوجيا المتطور سريعاً. كما ناقشت طيران الإمارات وهواوي، أحدث الابتكارات والاتجاهات المستقبلية في السفر والتكنولوجيا، وأكدتا التزامهما بالمشاريع ذات المنفعة المتبادلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجمهورية الصين الشعبية.

يذكر أن تطبيق طيران الإمارات، متاح حالياً على Appgallery في جميع أجهزة هواوي الذكية، بما فيها ساعات هواوي الذكية. وعززت طيران الإمارات وهواوي هذا العام، شراكتهما بتوقيع مذكرة تفاهم خلال معرض سوق السفر العربي، لإطلاق مزيد من الأنشطة المشتركة التي توفر خدمات أوسع للمستخدمين، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية لكل منهما. كما قدّمت الناقلة، من خلال هذه الشراكة، مبادرات تتمحور حول العملاء، وترتقي بتجربة تطبيق طيران الإمارات لمستخدمي أجهزة هواوي الذكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز