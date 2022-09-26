أحدث المركبات الكهربائية العالمية في«ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2022

المصدر: دبي -البيان

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تستعرض باقة من الشركات المحلية والعالمية الرائدة المتخصصة في المركبات الكهربائية أحدث منتجاتها وخدماتها خلال الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويبرز مصنع "إم جلوري" للسيارات الكهربائية، الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصنيع السيارات الكهربائية، خلال المعرض سيارات (الدماني) إماراتية الصنع ذات المواصفات الأوروبية العالية، المواكبة لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. كما تشارك شركة "ستيلانتس" العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات، في المعرض من خلال 4 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية. إضافة إلى ذلك، تعرض شركة "إي في اس" المتخصصة في خدمات صيانة السيارات الكهربائية والأولى من نوعها في دولة الإمارات، مجموعة من خدماتها الرائدة على مستوى المنطقة. إلى جانب ذلك، تقدم شركة "سيتا" المتخصصة في محطات شحن المركبات الكهربائية، عدداً من مختلف أنواع شواحن المركبات الكهربائية. كذلك، تستعرض شركة "يابلوتشكوف Yablochkov" عدداً من الأنظمة التي طورتها لشحن المركبات الكهربائية. كما تفرد هيئة كهرباء ومياه دبي مساحة خاصة في منصتها لمبادرة "الشاحن الأخضر" التي أطلقتها الهيئة عام 2015، لتوفير أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة. وتتضمن شبكة الشاحن الأخضر التابعة للهيئة 336 محطة شحن موزعة في أرجاء الإمارة، لضمان توفير تجربة سلسة وسريعة، تعتمد على استثمار أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أن المعرض يشكل منصة مثالية لتقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات حول العالم، وتحفيز التنقل الأخضر والمستدام، وتشجيع اقتناء المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وأضاف معالي الطاير: "يشهد المعرض سنوياً مشاركة واسعة من كبرى الشركات من المنطقة والعالم، للترويج لمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة، في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية. ونحن سعداء بالإقبال المتزايد الذي يشهده المعرض من المستثمرين والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في المركبات الكهربائية والهجينة، مما يعزز مكانة المعرض العالمية بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، ويدعم طموح إمارة دبي في أن تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ويحقق استراتيجية الحياد الكربوني 2050 واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030."

مشاركات

من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم جلوري» القابضة ومؤسسها: "نحن سعداء بالمشاركة في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، وأن نكون جزءاً من هذه المبادرات، خاصة وأننا نؤمن بأهمية المساهمة في تنويع وتطوير مصادر الطاقة النظيفة وضمان تأمين إمداداتها، كما أن التواجد في مثل هذه المعارض يمثل فرصة للالتقاء بكبرى الشركات التي لها نفس التوجهات محلياً وعالمياً، والتعرف على مختلف الابتكارات في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء. وبوصفي سيدة أعمال وصاحبة أول مصنع سيارات كهربائية بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، أود أن أؤكد على أننا كمؤسسات معنية بالاقتصاد في الدولة مسؤولون لا فقط عن تشجيع الاستهلاك المحلي وإعطاء قيمة مضافة لمنتجاتنا والارتقاء باقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية الصناعية والربح المادي، بل نحن مسؤولون أيضاً عن تحقيق أهداف القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وبناء نموذج اقتصادي قائم على الاستدامة البيئية. ويلقى هذا الهدف دعماً كبيراً من القيادة الرشيدة وعلى الجميع استغلال هذه الفرصة لتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا وسنعمل على استمرار النمو في الريادة الإماراتية للتجارة الخارجية واستثماراتها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة."

من جهته قال راكيش ناير، رئيس العلامات التجارية الأوروبية في شركة ستيلانتس الشرق الأوسط، إن "بيجو" ستظهر وتشارك لأول مرة في معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2022، حيث تقدم أحدث مجموعة من إنتاجها بالكامل من السيارات التجارية والسيارات الكهربائية. تحتفظ سيارات "بيجو" الكهربائية بنسبة 100% من الأداء الوظيفي لإصدارات البنزين والديزل التقليدية، ولكنها صفرية الضوضاء، والاهتزازات، والانبعاثات والرائحة، وهو ما يكفي لتغيير حياة المستخدمين ومحيطهم بشكل جذري. مع مسيرة "ويتيكس" الممتدة على مدار 23 عاماً ودوره الجوهري في الجمع بين القادة والشركات من قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء، فإنه يعد المنصة المثالية بالنسبة لنا لعرض قوة الجاذبية لسيارة "بيجو" الكهربائية بالكامل، وتوصيل فوائد السيارات الكهربائية للأفراد، والشركات، والمجتمعات المحلية والعالمية. كما أتطلع إلى مشاركة أفكاري حول مستقبل التنقل في "ويتيكس" جنباً إلى جنب مع زملائي في القطاع والقادة الحكوميين. وأعتقد أنه بصفتنا شركة تعمل في المنطقة فإننا نتحمل مسؤولية فهم كيف يمكن للقطاعين العام والخاص العمل معاً بشكل أفضل لإدارة الانتقال إلى اقتصادات خضراء وأكثر استدامة، حيث تلعب السيارات الكهربائية دوراً مركزياً في ذلك."

وقال روهيت راميش بورتريت، مدير أول قطاع الإنتاج في شركة "سيتا" المتخصصة: "إنه لمن دواعي سرور شركة "سيتا" لشواحن المركبات الكهربائية أنها كانت جزءاً من معرض "ويتيكس" 2021 العام الماضي والذي أقيم في مركز دبي للمعارض، في موقع إكسبو 2020 دبي. لقد حقق المعرض بشكل عام نجاحاً باهراً، كما حققنا نحن بدورنا نجاحاً كبيراً، وأتاح لنا المعرض الفرصة لعرض بنيتنا التحتية القوية والذكية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية أمام الجمهور من مختلف أنحاء العالم. وأكثر ما لفت انتباهنا خلال المعرض هو تنوع الزوار والعملاء المحتملين الذين التقينا بهم خلال معرض إكسبو، وقد أصبح معظمهم جزءاً من شبكة علاقاتنا الآن. وقد ساعدتنا تجربتنا في "ويتيكس" على الوصول إلى الجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس هذا فحسب، بل والوصول أيضاً إلى الأسواق العالمية التي تولي اهتماماً وتقديراً بالغاً للتصاميم المبتكرة والتقنيات الجيدة الخاصة بالتنقل الصديق للبيئة. ونحن في غاية السعادة بأن نكون جزءاً من هذا الحدث المرموق مجدداً في دورته للعام 2022 ونتطلع لبناء شراكات مثمرة جديدة خلال المعرض."

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