مدينة إكسبو دبي تطلق تذكرة شاملة لزيارة يوم واحد بـ 120 درهما

المصدر: دبي – بشار باغ

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أطلقت مدينة إكسبو دبي تذكرة دخول شاملة ليوم واحد ابتداءً من 1 أكتوبر المقبل بقيمة 120 درهم، وتتيح التذكرة للزوار الدخول الى جميع الأجنحة الرئيسية في المدينة.

ويمكن لحاملي تذكرة اليوم الواحد زيارة جناح الاستدامة "تيرا" بالإضافة الى جناح التنقل "ألف"، إلى جانب جناح الرؤية وجناح المرأة اللذان سيرحبان بالزوار مجدداً ابتداءً من 1 أكتوبر.

وتتاح تجربة الزيارة مجاناً لجميع الاجنحة امام أصحاب الهمم والأطفال من الأعمار الأقل من 12 عاماً، لكن من الضروري الحصول على تذكرة الدخول المجانية من مكاتب بيع التذاكر.

كما يمكن للزوار في 1 أكتوبر الاستمتاع مجاناً بعروض الشلالات وساحة الوصل التي تحتضن أكبر قبة عرض بنطاق 360 درجة.

وسيتم الكشف قريباً عن عدة وجهات إضافية مشمولة بالتذكرة بما فيها متحف اكسبو وحكايات الأمم وعدد من أجنحة الدول.

وفي حال عدم شراء التذكرة الشاملة ليوم واحد، يمكن للزوار الدخول إلى المدينة لكن دخول الأجنحة الرئيسية يتطلب شراء تذكرة خاصة لكل جناح تبلغ 50 درهماً.

ويمكن حجز التذكرة من خلال الرابط التالي:

https://tickets.expocitydubai.com/ticket-office?utm_source=edm&utm_medium=email&utm_campaign=expocity-attractionpass-launch&utm_content=tickets&id_event_show=878628

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