بقيمة 514 مليون درهم.. "أدنوك للحفر" تستحوذ على حفارتين بحريتين متطورتين

المصدر: وام

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أعلنت شركة "أدنوك للحفر" اليوم عن توقيع اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على حفارتين بحريتين متطورتين ذاتيتي الرفع.

وتعد عملية الاستحواذ على الحفارتين الجديتين - التي تستند على برنامج الشركة لتسريع جهود توسعة أسطولها وخطتها الطموحة للنمو والتطور- رابع عملية من نوعها تؤكدها الشركة خلال الأشهر الماضية، وتأتي في أعقاب اتفاقيات بيع وشراء سابقة وقعتها الشركة على التوالي في 30 مايو للاستحواذ على حفارتين، وفي 10 يونيو للاستحواذ على حفارة واحدة، وفي 24 أغسطس للاستحواذ على حفارة أخرى.

ويبلغ إجمالي تكلفة الحفارتين الجديدتين 514.22 مليون درهم وستضافان إلى أسطول حفارات شركة "أدنوك للحفر"، وسيبدأ تشغيلهما بحلول نهاية عام 2022.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر بهذه المناسبة: "يأتي هذا الاستحواذ ضمن جهود ’أدنوك للحفر‘ المستمرة لدعم استراتيجيتها للنمو والتوسع السريع باعتبارها عامل تمكين رئيسي لخطط ’أدنوك‘ الرامية لتحقيق هدفها الطموح لرفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز. كما سيسهم هذا الاستحواذ في ترسيخ مكانة شركة ’أدنوك للحفر‘ باعتبارها تمتلك أسطول حفارات بحرية ذاتية الرفع من بين الأكبر في العالم، والذي سيسهم بشكل كبير في تعزيز إيراداتها، والتدفقات النقدية وعوائد المساهمين على مدى السنوات القادمة." ومنذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر 2021، نجحت "أدنوك للحفر" في تسريع وتيرة تنفيذ برنامجها الطموح لتوسعة أسطول حفاراتها إذ ارتفع عدد الحفارات التي تملكها بتاريخ 31 يوليو 2022 من 96 إلى 105 حفارات. وبفضل الاستحواذ على الحفارتين الجديدتين المتطورتين ستصبح الشركة مُشغلاً لأسطول حفارات بحرية ذاتية الرفع من بين الأكبر في العالم بعدد 32 حفارة. كما تخطط الشركة للاستحواذ على المزيد الحفارات.

وتواصل "أدنوك للحفر" مسيرة نموها القوي والمرن وتُحقق أرباحاً مستدامة وتدريجية، حيث حققت الشركة خلال النصف الأول من عام 2022 إيرادات بلغت 4.66 مليار درهم ، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي، وما يقدر بـ 1.39 مليار درهم كصافي دخل، بزيادة 34%. كما أكدت الشركة أن توزيعات الأرباح المؤقتة للسهم قد ارتفعت بنسبة 5% بواقع 7.83 فلس للسهم، وبذلك تصل قيمة الدفعة الأولى من السنة المالية 2022 إلى 1.25 مليار درهم .

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