عقارات دبي أحد أفضل الخيارات الاستثمارية عالمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكر «موني كونترول»، أن الاستثمار في عقارات دبي، يُعد واحداً من أفضل الخيارات الاستثمارية على مستوى العالم، لمن يرغب بتنويع حافظة استثماراته.

وأوضح الموقع الشبكي الهندي المتخصص في شؤون المال والأعمال، تقريراً عن أفضل الخيارات الاستثمارية المُتاحة للمستثمرين الراغبين بتنويع وتوسيع نطاق محافظهم الاستثمارية، أن شراء أسهم في الشركات الأمريكية المتنوعة، والاستثمار في عقارات دبي، هما أفضل خيارين مُتاحين.

وكان الموقع قد نشر في وقتٍ سابق تقريراً آخر عن ايجارات المكاتب والوحدات الإدارية في دبي، موضحاً أن أسعار ايجاراتها ترتفع حالياً على نحو يفوق نظائرها في كلٍ من نيويورك ولندن.

وأوضح التقرير أن ثمّة تهافت في الوقت الراهن من جانب الشركات والمؤسسات العالمية على التواجد في دبي، وهو ما يتبين من واقع عدة أمثلة لمبان مُخصصة للوحدات الإدارية في دبي، ومنها على سبيل المثال برج «آي سي دي بروكفيلد بليس»، الكائن في قلب المنطقة المالية في المدينة، والذي برغم إن افتتاحه قد جرى بعد تفشي جائحة «كوفيد ــــ 19»، وما نجم عنها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستوى العالم إلا أن حوالي 90% من وحدات البناية التي يبلغ مساحتها 1.1 مليون قدم مربع إما جرى شغلها أو أن الاتفاقات بشأن شغلها قيد الإجراء، مع وجود قائمة انتظار طويلة من المستأجرين المُحتملين لشغل الوحدات المتبقية في البنية، الأمر الذي يؤكد أن الاستثمار في عقارات دبي، سواءً السكنية أو الإدارية، يُعد خياراً استثمارياً ناجحاً.

وبحسب تقارير عالمية عززت عقارات دبي المكتبية والسكنية مكانتها عالمياً كوجهة مميزة للاستثمار مع ارتفاع العائد عليها موضحةً أن القطاع العقاري في الإمارةيحظي بثقة المستثمرين لاسيما الأثرياء حيثتواصل دبي استقطاب المزيد من رجال الأعمال والمستثمرين.

ومع تواصل تدفق الأثرياء ترسخ دبي مكانتها وجهة للإقامة والعيش ومكان مفضل لاحتضان المشاريع والمواهب مما يرفع الطلب على العقارات بأنواعها المختلفة .

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