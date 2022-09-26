50 شركة عالمية في مؤتمر الأمن السيبراني والأتمتة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أقيمت في دبي مؤخراً فعاليات النسخة الثالثة لمؤتمر«ميكا» السنوي للتقنيات المبتكرة للأجهزة، والأمن السيبراني الصناعي، وأتمتة العمليات في الشرق الأوسط في فندق رافلس بدبي بحضور 300 خبير، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة من مختلف دول العالم، وبحث المؤتمر تقديم رؤى رئيسية حول أحدث التقنيات المتعلقة بالتحكم في الأجهزة، والأمن السيبراني الصناعي، وأتمتة العمليات من مختلف الصناعات.

وقال رومين ماتيو المدير العام لألدريش: «يعد«ميكا» أول مؤتمر للأمن السيبراني للأجهزة، والأتمتة في الشرق الأوسط. وبما أنها تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق، فقد تطورت المنصة، ونضجت لكي تتأقلم مع تغيرات الأمن السيبراني الصناعي باعتباره المحور الرئيسي».

وتستعرض نسخة هذا العام تقنيات تكنولوجية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ومن جميع دول العالم، لكي تساعد منتجي النفط والغاز، ومولدات الطاقة، وصناعة الطيران وغير ذلك، على تعزيز وتحسين الكفاءة العملية، والسلامة، وترسيخ أفضل ممارسات الأمن السيبراني.

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