15 مكتباً خارجياً لـ«سياحة رأس الخيمة» تستهدف 25 سوقاً دولياً

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أكد إياد راسبيه، المدير التنفيذي لتطوير سياحة الوجهة وفعاليات الحوافز والمؤتمرات بهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لـ«البيان»، أن الهيئة نجحت خلال العامين الماضيين في التغلب على تحديات جائحة كورونا، من خلال التوجه لأسواق عالمية جديدة لاستقطاب شركات الطيران الجديدة إلى مطار رأس الخيمة الدولي، بفضل الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، ما أسهم في زيادة نشاط الشركات العالمية إلى مطار رأس الخيمة الدولي.

وأشار خلال استقبال شركة طيران «إنديجو» الهندية التي دشنت رحلتها الأولى إلى مطار رأس الخيمة الدولي، لتصبح الوجهة رقم 100 لرحلات الشركة، إلى نجاح الهيئة بالتعاون مع الشركاء في إمارة رأس الخيمة، في جذب رحلات شركات طيران جديدة من أسواق جديدة شملت شركات طيران من كازاخستان وروسيا وبولندا، إضافة للرحلات المنتظمة التي تتخذ من مطار رأس الخيمة الدولي وجهة انطلاق للعديد من الوجهات العالمية.

عودة النشاط

وأضاف: شهدت إمارة رأس الخيمة خلال عام 2022 عودة قوية للسياحة العالمية، لثقتهم في الإجراءات التي تنفذها حكومة رأس الخيمة ممثلة في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وأسهمت في استقبال الإمارة أعلى معدل زيارات بتسجيلها 521085 زائراً من داخل الدولة وخارجها خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير ويونيو 2022، بزيادة بلغت نسبتها 21% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وما زلنا نواصل عملنا لاستقبال أكثر من 1.11 مليون زائر بحلول نهاية العام الجاري، والعودة بشكل كامل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأوضح راسبيه أن الهيئة حرصت على وضع استراتيجية تنوع الأسواق السياحية الدولية، منذ بداية العام الجاري، من خلال وجود 15 مكتباً خارجياً تستهدف 25 سوقاً دولياً جديداً، منها دول البرازيل والأرجنتين والمكسيك وكولومبيا وجنوب أفريقيا ودول شرق أوروبا وإيطاليا وفرنسا، والهند التي تضم مكتباً تمثيلياً للهيئة، وأشار إلى أن إمارة رأس الخيمة شهدت خلال العام الجاري افتتاح ثلاثة فنادق جديدة «راديسون المرجان، إنتركونتيننتال ميناء العرب، وموفنبيك المرجان» بمجموع غرف 1150 غرفة جديدة تضاف إلى قائمة الغرفة الفندقية الحالية، لتسهم برفع عدد الغرف إلى 8130 غرفة فندقية، ومن المتوقع افتتاح فندقين جديدين خلال العام 2023 تحت علامة فندقية سوفيتيل واننتارا، ضمن سلسلة فنادق جديدة بحلول عام 2026 بإضافة 4600 غرفة جديدة.

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