«روّاد» تستعرض فرص الأعمال في «الحاضنة الافتراضية»

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» النسخة الخامسة من (ميلس «روّاد»)، التي نظمتها بالتعاون مع جامعة الشارقة تحت عنوان «حاضنة روّاد الافتراضية»، وذلك بمشاركة 30 طالباً وطالبة وعدد من رواد الأعمال من أعضاء المؤسسة.

ناقش (ميلس «روّاد») الفرص والامتيازات التي تطرحها الحاضنة الافتراضية ودورها في دعم الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع تجارية وخدمية، كما شهد استعراض قصص نجاح عدد من المشاريع الناشئة من أعضاء مؤسسة «روّاد» بهدف نقل وتبادل الخبرات والتجارب فيما بين أصحاب المشاريع والطلاب والطالبات المشاركين في الجلسة النقاشية.

وقال حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»: إن تنظيم (ميلس «روّاد») يستهدف تطوير جلسات نقاش مفتوحة مع طلبة وطالبات الجامعات، وذلك لتنمية وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب.

وخلال فعاليات المجلس، استعرض عبدالله السعدي، منسق مراكز الأعمال في مؤسسة «روّاد»، مفهوم حاضنات ومراكز الأعمال ودورها في دعم رواد الأعمال في مراحل التأسيس الأولى وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية.

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