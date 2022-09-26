دبي تقدم الكوْن الافتراضي الأول في العالم

المصدر: دبي – عصام الدين عوض

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أكد أحمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة «جي تالر دي إم سي سي» لـ «البيان»، أن دبي أضحت تقدم الكوْن الافتراضي الأول في العالم، من خلال تسخير أفضل التقنيات الحديثة والبنية الرقمية القوية، التي تتمتع بها الدولة، كما أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسّسة دبي للمستقبل، أعلن عن إطلاق ملتقى دبي للميتافيرس، خلال الفترة من 28 إلى 29 الجاري، في متحف المستقبل، وأبراج الإمارات في دبي، حيث يجسد ذلك الملتقى، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن تكون دبي وجهةً عالميةً للتحولات والابتكارات المستقبلية، ومحركاً أساسياً لمنظومة الاقتصاد الرقمي والمعرفي في العالم.

وقال إن «جي تالر دي إم سي سي» صممت كوناً خاص بها يتكون من 6 مدارات تدور حول الكوكب الأم، المسمى «عين الكوْن جي تالر يونيفرس» «GEye»، وتعمل في دبي بنسبة 100 %، حيث تم دعمها بإيثريوم بلوكتشين وبوليغون بلوكتشين، إضافة إلى فريق عمل عالمي من 18 دولة، عمل على إنشاء بيئة بجودة سينمائية ثلاثية الأبعاد، ليزوّد المؤسسات الحكومية والشركات والأفراد بأحدث التقنيات والخدمات اللازمة، لإنشاء عالمهم الافتراضي الخاص بهم داخل (جي تالر يونيفرس)، الذي سوف تعرضه الشركة، أو ليكونوا جزءاً من أحد عوالمه الافتراضية، مبيناً أن الشركة ستوفر إنشاءً سلساً وفعالاً وغير مكلف للميتافيرس، ومن المتوقع أن يتسبب كوْن «جي تالر يونيفرس» في إحداث طفرة في سوق الميتافيرس العالمي - خصوصاً – وأن دبي تهدف إلى أن تكون واحدة من أكبر 10 عوالم افتراضية اقتصادية، بالإضافة إلى جعلها مركزاً عالمياً لمجتمع ميتافيرس.

دراسات

ولفت الهاشمي إلى أن هناك جهات مالية عالمية، مثل سيتي بنك، ومورغان ستانلي، وغولدمان ساتش، قدمت دراسات بأنه من المتوقع أن تتراوح قيمة التداولات في السوق العالمي للميتافيرس، بين 8 تريليونات إلى 13 تريليون دولار، بحلول عام 2030، بإجمالي 5 مليارات مستخدم تقريباً. وذكر تقرير صادر عن شركة ديلويت توش، أن كبار رواد الأعمال يعتبرون أن العالم الافتراضي خلال 5 إلى 10 سنوات تقريباً، سيكون هو العالم المستقبلي الجديد لكل الأعمال.

شريك

وأضاف أن الإمارات تمتلك بنية تحتية رقمية وتكنولوجية، تمكنها من أن تكون شريكاً أساسياً وفاعلاً في العالم الافتراضي الجديد، كما أنها بدأت بالفعل في مبادرات، وعقد مؤتمرات وشراكات عالمية باستثمارات بمليارات الدولارات، حيث أسست سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، مقراً رئيساً لها في العالم الافتراضي (ذا ساند بوك)، لتكون أول جهة تنظيمية في العالم تدخل إلى عالم «الميتافيرس»، وأطلقت دبي (استراتيجية دبي للميتافيرس)، لخلق نحو 40 ألف وظيفة افتراضية، خلال السنوات الـ 5 المقبلة، لتكون الإمارات في مقدم الدول العربية التي تصنع مستقبل الأعمال في عالم الميتافيرس، الذي سيكون له تأثيره المباشر في كيفية إنجاز الأعمال، حيث ستوفر الشركات مشاركة ومستويات تعاون وتواصل أفضل بموظفيها، من خلال مساحات عمل منتجة في مكاتب افتراضية، كما أنها لن تحتاج إلى إنشاء بنية تحتية خاصة بها للقيام بأعمالها، نظراً لتوفير الفضاء الرقمي لإمكانية العمل في مكاتب افتراضية، بفضل التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها.

وأوضح رئيس «جي تالر دي إم سي سي»، أن كوْنها سوف يحتوي على وسائل الترفيه، التواصل الاجتماعي والألعاب، بالإضافة إلى استضافة الأحداث الافتراضية، وسيستخدمه مجموعة كبيرة من الصناعات والقطاعات، مثل الاستثمار العقاري والشركات المالية، والطب والتعليم، والعديد من المجالات الأخرى، كما أن التركيز الرئيس للشركة، لا يقتصر على الألعاب التي سينشئها كون (جي تالر يونيفرس)، أو التي سيستضيفها، ولكنه يهدف إلى مساعدة الهيئات الحكومية، الأعمال التجارية والمالية والمستثمرين، على تكوين عوالمهم الافتراضية بسهولة، والسماح لهم بالقيام بالأنشطة التجارية، والتفاعل مع عملائهم، وتوظيف عاملين يعملون داخل عوالمهم الافتراضية، بكلفة أقل من بلدان مختلفة من العالم.

فرصة

ولفت الهاشمي إلى أنه ستتاح الفرصة للمستخدمين من جميع أنحاء العالم، لشراء أحد المحلات التجارية المتاحة للبيع البالغ عددها 10،096، والوصول إلى عملاء أكثر من أولئك الذين يمتلكون أراضي على كواكب أو أقمار أخرى، إضافة إلى تمكينهم من الوصول إلى منصة (جي تالر) للإعلان والتسويق، ما سيسمح لهم استهداف زبائنهم، والوصول إلى عملاء جدد مهتمين بمنتجاتهم أو خدماتهم، من خلال أكثر من 4 مليارات من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم، كما أنه من المتوقع أن تكون رغبة شراء المحلات التجارية في كوكب «GEye» مرتفعة، لأن عددها يقتصر على أقل من 18.5 ٪ من إجمالي الأراضي في الكوْن.

توائم

وأضاف أنه يمكن لمستخدمي كوْن (جي تالر يونيفرس)، إنشاء توائم افتراضية لأي شيء تقريباً، بما في ذلك التصورات المعمارية، والتعاون الإداري، والتفاعل مع العملاء، إضافة إلى شراء وبيع وتداول المنتجات والخدمات من خلال الأفاتارات، كما يمكن للمصممين والشركات، تحقيق مصدر دخل إضافي، ويمكنهم كذلك استثمار خبراتهم، والحصول على ملكية ما يقومون بإنشائه أو شرائه أو بيعه، باستخدام مزايا ملكية الرمز غير القابل للاستبدال، إن إف تي (NFT)، وهو وحدة بيانات فريدة وغير قابلة للاستبدال مخزنة في سجل رقمي.

ويمكن للشركات والأفراد، الاستثمار بشراء الأراضي الافتراضية إن إف تي (NFT)، والأصول الافتراضية الأخرى المحدودة العدد، بحيث يمكن للمسوقين إنشاء وإدارة حملات تسويقية تفاعلية عليها، إذ يمكنهم إنشاء مجموعات NFT خاصة بهم، ومحلات تجارية افتراضية ومساحات افتراضية أخرى، للترويج لعلاماتهم التجارية ومنتجاتهم وخدماتهم.

عملة

وقال الهاشمي إنه سيكون للكوْن عملة رقمية خاصة به، وهي العملة اللازمة لشراء الأراضي والأصول والخدمات الافتراضية، كما يمكن أن يستفيد مشترو العملات الرقمية الأوائل، من الزيادة الهائلة لسعرها في المستقبل، مبيناً أنه في الأسبوع الماضي، تم حجز 484 قطعة أراضٍ في غضون ساعتين، وسيتم الإعلان عن المزيد من مبيعات الأراضي قريباً، كما يمكن للمشترين المهتمين التسجيل في موقع «جي تالر يونيفرس»، لتأمين حجوزاتهم www.gthaler.com.

كواكب وأقمار

بيّن أحمد الهاشمي أن كوْن (جي تالر يونيفرس)، يتكون من 6 مدارات تدور حول الكوكب الأم، المسمى «عين الكوْن جي تالر يونيفرس» «GEye»، ويحتوي على 1,231 كوكباً افتراضياً، و4,207 أقمار افتراضية، مكوّن من 79,999 قطعة أرض افتراضية، كما أن أسعار الأراضي تعتمد على الموقع والإطلالة والازدحام، وعلى قربهم من البحيرات والقنوات المائية والحدائق والمساحات الخضراء والأماكن العامة، لافتاً إلى أن كوكب «GEye»، هو عاصمة الكوْن الافتراضي ومركز قيادته.

وسيكون فيه ردهة الهبوط الرئيسة لمستخدمي الكوْن بأسره، كما يوجد فيه السوق الذي يوفر جميع الأصول الافتراضية اللازمة للاستخدام في الكوْن، كما يشمل الكوكب العديد من الأنشطة الأخرى، كالتجارة، والاستثمارات، والألعاب، والمحلات التجارية، والحفلات الموسيقية، وغيرها من أشكال الترفيه، وسيضم 15,000 محل تجاري فقط، منها 4,904 متاجر مخصصة لإدارة كوْن (جي تالر يونيفرس).

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