18.4 ملياراً قيمة 124 صفقة كبيرة في سوق أبوظبي خلال سبتمبر

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد سوق أبوظبي المالي تنفيذ نحو 124 صفقة كبيرة منذ بداية سبتمبر الجاري بقيمة جاوزت 18.4 مليار درهم على أكثر من 11.06 مليار سهم.

وكانت صفقة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» الأكبر بقيمة 11.74 مليار درهم على 9.63 مليارات سهم عبر 102 صفقة، وكانت «القابضة» ADQ، أعلنت أخيراً توقيعها اتفاقية لبيع حصة 8.6% من «طاقة» لصالح كل من مجموعة «ملتيبلاي» وصندوق أبوظبي للتعاقد وعدد من الشركات الاستثمارية.

وجاءت صفقة «ايبيكس للاستثمار» في المرتبة الثانية بـ 5.74 مليارات درهم على نحو 1.22 مليار سهم من خلال 14 صفقة، تليها صفقة «مصرف أبوظبي الإسلامي» في المركز الثالث بإجمالي 416.3 مليون درهم على 43.5 مليون سهم من خلال صفقة واحدة، ورابعاً جاءت صفقة «فيرتغلوب» بقيمة 371.3 مليون درهم على 65.15 مليون سهم من خلال صفقة واحدة، وخامساً صفقة «أدنوك للحفر» بقيمة 114.8 مليون درهم على 31.4 مليون سهم من خلال صفقة واحدة.

وشهد سهم «حياة للتأمين» تنفيذ صفقات كبيرة على مدار جلستين بقيمة 33.79 مليون درهم على عدد 77.2 مليون سهم عبر 5 صفقات، موزعة بواقع 3 صفقات بقيمة 19.63 مليون درهم على 56.1 مليون سهم في جلسة 22 سبتمبر وصفقتين بقيمة 14.16 مليون درهم على 21.13 مليون سهم في جلسة 23 سبتمبر 2022.

وشهد سوق أبوظبي المالي منذ بداية العام الجاري تنفيذ نحو 164 صفقة كبيرة بقيمة تجاوز 30 مليار درهم على عدد 13.4 مليار سهم لشركات من بينها «أبوظبي الوطنية للفنادق» و«أم القوين للاستثمارات العامة» و«الاتحاد للتأمين» و«الوثبة الوطنية للتأمين».

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