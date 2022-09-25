«كيت آن كابودل» الباكستانية تتوسع في الإمارات بافتتاح أحدث فروعها بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تستعد «كيت آن كابودل» الباكستانية، للتوسع في دولة الإمارات، بافتتاح صالة عرض بدبي، وهي الأولى من نوعها بالمنطقة، حيث ستعرض تشكيلة كبيرة من الأثاث الفاخر، الذي يجسد معنى الحياة الراقية في مدينة تشتهر بسحرها وبريقها.

رسخت «كيت آن كابودل» مكانتها في باكستان، حيث تمتلك أربعة متاجر، تعرض وتقدم طيفاً واسعاً من أرقى أنواع الديكور وقطع الأثاث، حيث إنها الخيار الأول لعشاق الذوق الرفيع من العملاء الباحثين عن جمال التصميم وجودة المنتجات.

ستقدم صالة العرض الجديدة للمتعاملين، نبذة حول تعاون الشركة الرائدة مع عدد من كبريات شركات الأثاث الفاخر العالمية، كما سيكون الفرع الجديد ملاذاً لمصممي الديكور، ليجتمعوا فيه ويتبادلوا الأفكار والرؤى، من أجل خدمة عملائهم بشكل أفضل، والتعرف إلى آخر توجهات هذا القطاع الحيوي.

فيما عبّر كامران حسين رئيس شركة «كيت آن كابودل»، وهو رجل أعمال بريطاني، عن سعادته بافتتاح أول فرع للشركة في دبي، وأضاف: «أنا شخصياً لديّ شغف واهتمام كبيران بالمنتجات الفاخرة. تتميز مدينة دبي بأنها راقية، وتُعرف بفخامتها وسمعتها الطيبة، لذلك كان من المهم افتتاح فرع للشركة بتلك المدينة الساحرة».

فيما أعربت جولي جونسون، وهي مهندسة ديكور نرويجية، وتشغل منصب نائب الرئيس، عن تفاؤلها، وأضافت «تتفرد المنتجات التي نوفرها لسوق دولة الإمارات العربية المتحدة، بأنها متفردة واستثنائية، وعلى قدر كبير من الجودة في كافة تفاصيلها، ونحن على ثقة بأنها ستجد قبولاً واسعاً لدى أصحاب الذوق الرفيع».

وكيت آن كابودل علامة تجارية مميزة للأثاث بأسعار معقولة، مقرها في دبي. تقدم مجموعة واسعة وكاملة من الأثاث الفخم، وخدمات التصميم الداخلي، التي تستهدف العملاء المميزين والباحثين عن التطور حول العالم. تتنوع مشاريعنا بين المساكن الخاصة والمشاريع العقارية، والمساحات التجارية والفنادق والمطاعم، كما نسعى لتحقيق فخامة الحياة التي تحلمون بها.

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