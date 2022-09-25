124 صفقة كبيرة في سوق أبوظبي بقيمة 18.4 مليار درهم منذ مطلع سبتمبر

المصدر: وام

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شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ نحو 124 صفقة كبيرة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري بقيمة جاوزت 18.4 مليار درهم على أكثر من 11.06 مليار سهم.

ووفق بيانات سوق أبوظبي، كانت صفقة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" الأكبر بقيمة 11.74 مليار درهم على 9.63 مليار سهم من خلال 102 صفقة. وكانت "القابضة"ADQ -، أعلنت مؤخراً توقيعها اتفاقية لبيع حصة قدرها 8.6% من "طاقة" لصالح كل من مجموعة "ملتيبلاي" وصندوق أبوظبي للتعاقد وعدد من الشركات الاستثمارية.

وجاءت صفقة "ايبيكس للاستثمار" في المرتبة الثانية بقيمة 5.74 مليار درهم على نحو 1.22 مليار سهم من خلال 14 صفقة، فيما حلت صفقة "مصرف أبوظبي الإسلامي" في المركز الثالث مع بلوغ قيمتها 416.3 مليون درهم على 43.5 مليون سهم من خلال صفقة واحدة، ورابعاً جاءت صفقة "فيرتغلوب" بقيمة 371.3 مليون درهم على 65.15 مليون سهم من خلال صفقة واحدة، وخامساً صفقة "أدنوك للحفر" بقيمة 114.8 مليون درهم على 31.4 مليون سهم من خلال صفقة واحدة.

وشهد سهم "حياة للتأمين" تنفيذ صفقات كبيرة على مدار جلستين بقيمة 33.79 مليون درهم على عدد 77.2 مليون سهم من خلال 5 صفقات، موزعة بواقع 3 صفقات بقيمة 19.63 مليون درهم على 56.1 مليون سهم في جلسة 22 سبتمبر، وصفقتين بقيمة 14.16 مليون درهم على 21.13 مليون سهم في جلسة 23 سبتمبر 2022.

يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد منذ بداية العام الجاري تنفيذ نحو 164 صفقة كبيرة بقيمة تجاوز 30 مليار درهم على عدد 13.4 مليار سهم لشركات من بينها "أبوظبي الوطنية للفنادق" و"أم القيوين للاستثمارات العامة" و"الاتحاد للتأمين" و"الوثبة الوطنية للتأمين".

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