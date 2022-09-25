«الاتحاد» تحصد أفضل خدمة موظفين لشركة طيران إقليمياً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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فازت الاتحاد للطيران، بجائزة أفضل خدمة موظفين لشركة طيران في الشرق الأوسط، وذلك من قبل سكاي تراكس لتصنيف خدمات النقل الجوي الدولية.

وتأتي الجائزة تقديراً للعناية والاهتمام بالتفاصيل التي تبديها فرق عمل الاتحاد للطيران تجاه عملاء الشركة في كل مرحلة من مراحل رحلتهم.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تفخر أسرة الاتحاد للطيران باختيارها لهذه الجائزة المهمة، وتشكر القائمين عليها في سكاي تراكس. فهذا خير برهان على حرص الشركة على تقديم خدمات متميّزة وعناية منقطعة النظير للمسافرين».

وأضاف: «مع عودة السفر الجوي لنشاطه هذا العام، أثبتت خدمات الاتحاد للطيران الحائزة الجوائز والمتماشية مع التزام الشركة الكبير إزاء الاستدامة، قدرتها على تلبية متطلبات الضيوف والحصول على استحسانهم لما توفره من خيارات متنوعة».

وكانت الاتحاد قد فازت في وقت سابق بجائزة «شركة الطيران الصديقة للبيئة» من قبل شركة تصنيفات شركات الطيران السنوية Airline Ratings، مسلطة الضوء على استراتيجية الاتحاد للطيران الرائدة في تحسين البصمة البيئية والاستدامة لكل من شركة الطيران والقطاع على حد سواء كما فازت بجائزة «أفضل طاقم ضيافة جوي» و«أفضل شركة طيران للدرجة الأولى» ضمن جوائز بزنس ترافلر للشرق الأوسط 2022.

وتُقدّم الاتحاد للطيران خدماتها إلى أكثر من 70 وجهة للركاب والشحن على امتداد الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية وتُشغل أسطولاً من طائرات إيرباص وبوينغ، وتعد طائرة بوينغ 787 دريملاينر العمود الفقري للأسطول بفضل كفاءتها التشغيلية العالية.

وفي وقت سابق من العام، أدخلت «الاتحاد» إلى أسطولها طائرة إيرباص A350-1000 ذات الكفاءة في استهلاك الوقود لخدمة رحلاتها إلى نيويورك وشيكاغو ولندن. وفي النصف الأول نقلت «الاتحاد» 4.02 ملايين مسافر أي بزيادة أكثر من 3 ملايين على الفترة ذاتها من العام الماضي.

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