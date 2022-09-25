المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتم الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس ISO 2022، الذي استضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي بمشاركة 5300 مسؤول وخبير حضوريّاً أو افتراضيّاً في جلسات متخصصة لاستكشاف كيفية تطوير المواصفات الدولية والاستفادة منها لدعم العمل المناخي، والنمو التجاري والتنمية الاقتصادية المستدامة حيث أكد المشاركون أن تنسيق المواصفات ضمانة لدعم الاستدامة عالمياً.

وحث عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الهيئات الوطنية والدولية للتقييس على الاستفادة من الأعمال والمناقشات التي أُجريت في الحدث، والبناء عليها في المساعي المستقبلية.

وقال: «تشعرنا هذه الاجتماعات السنوية بثقة كبيرة بجهود نظرائنا الدوليين لتبادل المعارف والتجارب والخبرات. وقد نجحنا في الالتزام بعنوان الاجتماع لهذا العام التعاون لأجل الخير عبر تعزيز الشراكات القائمة، وتوفير التسهيلات لإنشاء شراكات جديدة.».

وأضاف : «نشجعكم على الاستفادة من هذا المنبر والشراكات التي يقدمها، أساساً في رحلتنا المستمرة لتحقيق رؤيتنا المشتركة التي تسعى إلى بناء الثقة والتجارة والتعاون».وقالت أولريكا فرانك، رئيسة المنظمة الدولية للتقييس، في كلمتها الختامية: «لقد أثبت اجتماع هذا العام أن الاستدامة هي المفتاح، وأظهرنا مدى أهمية إعلان لندن في التحفيز على تحقيق هذه الاستدامة والتقدم نحو المستقبل. فنحن نعرف جميعنا ما للمواصفات من دور أساسي أداةً فاعلة في الاستجابة للتحديات العالمية ومعالجتها».

وانتخب مجلس إدارة أيزو الخميس الدكتور سونغ هوان تشو، من جمهورية كوريا، رئيساً جديداً للمنظمة، ليخلف أولريكا فرانك من يناير 2024 وكذلك، تم انتخاب 4 أعضاء جدد لمجلس الإدارة وهم: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومنظمة المواصفات الوطنية البرازيلية، ومعهد المواصفات الفنية في كوستاريكا، وهيئة التقييس الإيطالية.

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