عقارات دبي تواصل أداءها المتميز

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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أكد «إتش إس بي سي» استمرارية عقارات دبي في أدائها الجيد خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب نتائج تقرير «اتجاهات العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، لشهر أغسطس 2022.

وأفاد تقرير البنك البريطاني بأن عقارات دبي سجلت في أغسطس الماضي مبيعات بقيمة إجمالية 24.3 مليار دولار، ليكون بذلك هو الشهر الثالث على التوالي الذي تتجاوز مبيعات عقارات دبي فيه حاجز 20 مليار دولار، حيث بلغت القيمة في يونيو 22.75 مليار دولار، بينما بلغت في يوليو 21 مليار دولار.

وأضاف أن أغسطس كان أعلى شهر أداءً منذ عام 2011 في ما يتعلق بعدد الصفقات العقارية التي أجريت في دبي، وأيضاً القيمة الإجمالية، وبلغ عدد هذه الصفقات في دبي في أغسطس الماضي 9720 صفقة، منها 4392 صفقة عقارات بيعت قبل البدء فعلياً في إنشائها «على الخريطة»، بقيمة بلغت 8.5 مليارات دولار.

وذكر«إتش إس بي سي» أن متوسطات أسعار بيع العقارات في دبي سجلت في نهاية أغسطس ارتفاعاً 5 %، بالمقارنة مع متوسطات الأسعار في مطلع العام الجاري، فيما ارتفعت متوسطات الإيجارات خلال الفترة ذاتها 17 %.

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