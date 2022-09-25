الإمارات تدعو لنظام تجاري عالمي يواكب المتغيرات

المصدر: إندونيسيا - البيان

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جددت دولة الإمارات التزامها دعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز النظام التجاري العالمي من خلال الأولويات التي وضعتها مجموعة العشرين والمتعلقة بمجالات التجارة والاستثمار، مؤكدة أهمية الحفاظ على نظام تجاري عالمي مرن قادر على التعامل مع التحديات والمتغيرات الراهنة والمستقبلية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.

جاء ذلك لدى مشاركة الدولة في أعمال الاجتماع الختامي لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، والذي استضافته بالي في إندونيسيا أخيراً.

وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في هذه الاجتماعات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، بحضور عبدالله سالم عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة آسيان، وجمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.

وفي الاجتماعات تم عرض التجربة الناجحة لدولة الإمارات، ضمن تجارب أخرى لدول أعضاء في مجموعة العشرين، ضمن دراسة بحثية بعنوان «تعزيز الاستثمار من أجل التنمية المستدامة - خلاصة وافية لممارسات سياسات مجموعة العشرين». وباحتسابها نموذجاً يحتذى به، سلطت الدراسة الضوء على أهداف التنمية الطموحة للدولة والاستراتيجيات الشاملة لتحقيق اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للدولة في مجال الاستثمار الأجنبي الصادر والوارد.

واتفق المشاركون في أعمال الاجتماع الختامي لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين على وضع آليات محددة للتعامل مع 6 أولويات تتضمن: عملية الإصلاح في منظمة التجارة العالمية، ودور النظام التجاري العالمي في دعم أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة المستقبلية للتجارة والاستثمار والصناعة للتعامل مع حالات الأوبئة العالمية، والتجارة الرقمية وسلاسل القيمة العالمية وتحفيز الاستثمار المستدام لحفز النمو العالمي، والتصنيع المستدام والشامل عبر جيل الصناعة 4.0.

وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها إندونيسيا في إدارة عمل المجموعة من خلال إثراء الحوار القائم بين دول المجموعة للتعامل مع التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد الأطراف.

وركز معاليه في مداخلاته خلال الاجتماعات أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق تعاون دولي فعّال في عدد من القضايا الرئيسة لتحفيز التدفق التجاري والاستثماري بين دول العالم باحتساب ذلك الضمانة الأكبر لدعم جهود تعافي الاقتصاد العالمي وعودته وتحقيق التنمية والنمو المستدام.

وأعرب معاليه عن ترحيب دولة الإمارات باعتماد البيان الختامي لاجتماعات وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، معرباً عن ثقته بأن الأولويات الست التي ركز عليها البيان سوف تسهم في استمرار تعافي الاقتصاد العالمي وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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