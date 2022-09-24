«دايموند ديفلوبرز» و«المدينة المستدامة» تحصدان 3 جوائز في حفل البيئة الحضرية الذكية 2022

المصدر: دبي - البيان

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فازت دايموند ديفلوبرز ومشروعاها «المدينة المستدامة دبي» و«مدينة الشارقة المستدامة» بـ3 جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز البيئة الحضرية الذكية 2022.

وتم تكريم الشركة الأم والمشروعات التطويرية التي نفذتها بفئات مختلفة من الجوائز لما قدمته من إسهامات كبيرة في استدامة المباني والمجتمعات في المنطقة وتقديمها حلولاً مستقبلية واعتمادها أفضل الممارسات في مجال الاستدامة.

وجاء فوز «المدينة المستدامة دبي» بجائزة «الأعمال الموجهة للعملاء» تقديراً لتطويرها حلولاً مستدامة مبتكرة وإحداثها تأثيراً إيجابياً عميقاً على الاستدامة الاجتماعية وجودة حياة السكان بشكل عام.

حلول

وحصل مشروع مدينة الشارقة المستدامة على جائزة «المجتمع المستدام» تقديراً لتوفيره حلولاً عملية مستدامة تجمع بتناغم وسلاسة بين المرافق الحديثة ومقومات رفاهية سكانها إضافة إلى اهتمامه بالبيئة.

ويعد المشروع الذي جاء ثمرة شراكة استراتيجية بين دايموند ديفلوبرز وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أول مشروع حضري متعدد الاستخدامات في الشارقة وهو يمتاز باعتماده أعلى معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.

وخلال تسلمه الجوائز قال صلاح حبيب؛ الرئيس التنفيذي لشركة دايموند ديفلوبرز إن التكريمات تعزز التزامهم بتقديم خدمة مثالية لعملائهم.

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