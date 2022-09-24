سعيد الطاير: دبي قوة دافعة للتحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس دبي لمستقبل الطاقة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن دبي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تسعى لترسيخ مكانتها في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بهدف دعم جهود دولة الإمارات وبقية دول العالم، لمكافحة التداعيات الكارثية لظاهرة التغير المناخي.

وقال معاليه، في تصريحات له، بمناسبة انعقاد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022، يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، إن دبي، ولتمهيد الطريق نحو تحول المدينة إلى اقتصاد محايد الكربون في العقود الثلاثة المقبلة، أطلقت من خلال مجلس دبي لمستقبل الطاقة، في أكتوبر 2021، دراسة معمقة حول كيفية تمكين الإمارة من تحقيق الحياد الكربوني «صافي الانبعاثات الصفري» بحلول عام 2050.

وأضاف معاليه: «وضعنا إطار العمل لتحقيق أهدافنا للوصول إلى الحياد المناخي، وتعزيز مكانة دبي محركاً ريادياً للمبادرات الخضراء، التي ستساعد في مكافحة ظاهرة التغير المناخي، وإيجاد مسار سلس نحو تحقيق رؤيتنا للازدهار الاقتصادي، الذي يسير بالتوازي مع الاستدامة البيئية».

جهود

واعتبر الطاير أن الدراسة تشكل جزءاً من جهود دبي لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، وفق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 في المئة من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، إضافة إلى استراتيجية للهيدروجين الأخضر، يتم تطويرها حالياً.

وتسلط القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022، الضوء على الجهود العالمية المبذولة، وستناقش خطط العمل المستدامة لمكافحة الآثار الضارة الناتجة عن الظروف المناخية المتغيرة، ودعم المبادرات التعاونية لمساعدة العالم على تحقيق الاستدامة المستقبلية، من خلال الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

تنظم القمة كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالشراكة مع مؤسسات عالمية.

تجمع القمة نخبة من قادة الفكر والخبراء، لتبادل أحدث الأفكار حول مبادرات العمل المناخي، والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، مثل النقل، التكنولوجيا الخضراء، المدن الذكية، التخطيط الحضري، ومشاركة الشباب والاستثمارات والتمويل.

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