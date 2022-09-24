"اقتصاد أكثر استدامة" محور القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022

المصدر: البيان

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تسعى دبي لترسيخ مكانتها الريادية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر بهدف دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية العالم لمكافحة التداعيات الكارثية لظاهرة التغير المناخي. وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمهيد الطريق نحو تحول المدينة إلى اقتصاد محايد الكربون في العقود الثلاثة المقبلة، أطلقت دبي، من خلال مجلس دبي لمستقبل الطاقة في أكتوبر 2021، دراسة معمقة حول كيفية تمكين الإمارة من تحقيق الحياد الكربوني (صافي الانبعاثات الصفري) بحلول عام 2050.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس دبي لمستقبل الطاقة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "لقد وضعنا إطار العمل لتحقيق أهدافنا للوصول إلى الحياد المناخي وتعزيز مكانة دبي كمحرك ريادي للمبادرات الخضراء التي ستساعد في مكافحة ظاهرة التغير المناخي وإيجاد مسار سلس نحو تحقيق رؤيتنا للازدهار الاقتصادي الذي يسير بالتوازي مع الاستدامة البيئية".

ويعتبر معالي الطاير أن الدراسة تشكل جزءًا من جهود دبي لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها وفق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، إضافة إلى استراتيجية للهيدروجين الأخضر يتم تطويرها حالياً. وإضافة إلى الإسهام في مكافحة ظاهرة التغير المناخي، ستسهم هذه الجهود في توفير الفرص للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وستسلط القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 الضوء على الجهود العالمية المبذولة، وستناقش خطط العمل المستدامة لمكافحة الآثار الضارة الناتجة عن الظروف المناخية المتغيرة ودعم المبادرات التعاونية لمساعدة العالم على تحقيق الاستدامة المستقبلية من خلال الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

تنظم القمة كلٌ من هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالشراكة مع مؤسسات عالمية، يومي 28 و29 سبتمبر 2022، في مركز دبي التجاري العالمي.

وستجمع القمة نخبة من قادة الفكر والخبراء لتبادل أحدث الأفكار حول مبادرات العمل المناخي، والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات مثل: النقل، التكنولوجيا الخضراء، المدن الذكية، التخطيط الحضري، مشاركة الشباب، والاستثمارات والتمويل. وستساعد القمة الوفود المشاركة على استخلاص النقاط الرئيسية من عروض دراسات الحالة والمناقشات حول قصص نجاح الحكومات والشركات الكبرى والمنظمات الأخرى التي تقود حالياً الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي. وستتوج القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بإصدار إعلان دبي الثامن، والذي سيضع التزامات جديدة تشكل الاستراتيجيات وخطط العمل المستقبلية لدعم العمل المناخي ومبادرات الاقتصاد الأخضر.

التسجيل لحضور القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مجاني للجمهور عبر الموقع الإلكتروني www.wges.ae

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