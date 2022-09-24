1750 شركة من 55 دولة في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022»

المصدر: دبي-البيان

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أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس، ومؤسس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية عن مشاركة 1750 شركة من 55 دولة في الدورة الرابعة والعشرين من المعرض الذي تنظمه الهيئة من 27 إلى 29 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشار معالي الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" سنوياً بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وأضاف معالي الطاير: "يأتي تنظيم معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاقتصاد الأخضر، ووجهة مفضلة لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية، فعلى مدى 23 عاماً، رسخ "ويتيكس" مكانته كأحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة، وأصبح منصة مهمة للمؤسسات والهيئات والشركات العالمية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها وتقنياتها المبتكرة. كما يسهم المعرض في تعريف العالم بإنجازات دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتسليط الضوء على جهود دبي لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050."

وأكد معالي الطاير أن المعرض يتيح الفرصة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، لا سيما في ظل الزيادة الكبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، كما يوفر ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية منصة فريدة للمستثمرين لبناء علاقات تجارية والتواصل مع صناع القرار في العديد من القطاعات. إضافة إلى ذلك، يتيح المعرض الفرصة للزوار للاستفادة من جدول الأعمال الحافل بالندوات وورش العمل المتخصصة.

ويتزامن معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022" مع الدورة الثامنة من "القمة العالمية للاقتصاد الأخضر" التي تنظمها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين يومي 28 و29 سبتمبر 2022، تحت شعار "قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني" بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف معالي الطاير: "منذ انطلاقه في عام 1999، شهد "ويتيكس" نمواً مستمراً، واستقطب ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2021 الذي نظمناه في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، 1,200 شركة من 55 دولة و62 مؤسسة راعية، إضافة إلى 10 أجنحة دول، واستقبل المعرض 45,506 زائر من مختلف أنحاء العالم. ونظمت الهيئة خلال المعرض 56 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة حول موضوعات الاستدامة؛ والطاقة المتجددة والنظيفة؛ والهيدروجين الأخضر؛ وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة؛ والاقتصاد الدائري؛ وإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة؛ والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المؤسسات الخدماتية؛ والعدادات والشبكات الذكية؛ والابتكار في مرحلة ما بعد كوفيد-19؛ وغيرها من موضوعات مهمة."

وأشار معالي الطاير إلى أن "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022" يمتد على مساحة 62,513 متراً مربعاً بمشاركة نحو 1,750 شركة من 55 دولة، إضافة إلى 62 جهة راعية، و32 من الشركاء والجمعيات الداعمة. ويضم المعرض 20 جناحاً دولياً.

وأوضح معاليه بالقول: "بين عامي 2011 و2021، تضاعف عدد زوار "ويتكس" نحو عشرة أضعاف، الأمر الذي يؤكد مكانته كأكبر معرض للاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة في المنطقة. ونحن على ثقة أن ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022 سيواصل هذا النجاح في استقطاب آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم."

وأشاد معالي الطاير بدور الشركاء والرعاة والعارضين ووسائل الإعلام، مؤكداً أنهم شركاء الهيئة في النجاح الذي حققه المعرض على مدى 23 عاماً.

يشار إلى أن معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022" يعقد في مركز دبي التجاري العالمي في القاعات من 1 إلى 8، وقاعات أرينا 1 و2، وقاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3.

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